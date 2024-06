Va a juicio el acusado de estar alcoholizado, drogado y causar un incendio donde murieron tres personas

incendio en maipu.jpg El incendio en Maipú ocurrió hace casi 3 años.

El fuego se expandió rápidamente en toda la propiedad. La peor parte se la llevaron su amigo Fernando Javier Díaz (24) -quemaduras del 50% y murió el 4 de agosto siguiente-, el hermano Nelson Enrique Díaz (40) -quemaduras del 95% y murió dos días después- y el hijo de este último, Antoine Díaz (2) -quemaduras del 60% y murió 16 días más tarde-.

Riquelme quedó detenido desde el día del incendio. La primera versión aportó que el hombre arrojó plástico y una tapa de nafta al fuego con intenciones de avivarlo, pero terminó perdiendo el control al instante. Fue imputado por incendio doloso seguido de muerte. Los familiares de la víctima incluso le incendiaron también su vivienda como represalia y en reclamo de Justicia.

Un mes después quedó libre ya que las pericias apuntaron a que el incendio en Maipú se generó porque había un tendedero con ropa ubicado al lado de la estufa a leña. Por último, las pruebas científicas no encontraron una conexión entre la nafta con las llamas que abarcaron la propiedad.

incendio en maipu3.jpg Imágenes desoladoras dejó el incendio en Maipú.

Sin embargo, Riquelme no quedó desvinculado de la causa, pero sí se bajó la calificación a incendio culposo agravado por el resultado de muerte -de 1 mes a 5 años de cárcel-. Es decir, no tuvo una intención directa de causar el siniestro pero sí cometió una negligencia al no custodiar las llamas en forma correcta.

En los últimos días se realizó al audiencia preliminar y se definieron las pruebas que se ventilarán en un futuro juicio, donde se definirá si es culpable o inocente de la tragedia.

