Un hijo de Walter Bento juzgado por lavado de activos: "Nunca sospeché que hubiera dinero ilícito"

Nahuel Bento está sospechado de blanquear el dinero que su padre obtenía tras cobrar los millonarios sobornos. El joven de 32 años, que también era empleado de la Justicia Federal, declaró negando la acusación de lavado de activos. Durante más de una hora procedió a explicar cómo fue que adquirió inmuebles, vehículos y fondos de comercio en los últimos años. "Me cuesta creer que tenga que estar explicando cómo compré mis cosas", manifestó.

"Se me procesó por lavado de activos pero no hay números de montos de dinero ni se citó a mi contador", aseguró Nahuel Bento. Por ejemplo, sobre un departamento que quedó a su nombre cuando tenía tan sólo 21 años, aseguró que "era la primera vez que mis padres me donaban una propiedad. Nunca sospeché que hubiera un dinero ilícito. Al contrario, uno piensa que su papa hace una compra bien".