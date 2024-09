Un cambista dijo que "Bento quiere manotear plata" pero ahora declaró que lo "inventó"

El teléfono intervenido

En las conversaciones que el cambista mantuvo con su abogado no sabía que tenía el teléfono intervenido. Esas escuchas fueron reproducidas este viernes durante el megajuicio y se lo puede escuchar decir: "Con Bento tengo llegada, tengo un arreglo incluso, entendés?, bah… el Bento quiere manotear algo de plata”.

Luego agregó que "Bento quería quedarse con la mitad de la guita, quería el 50% de la guita". El abogado le aconsejó que "arregle con 20 lucas".

En otro pasaje de los audios, el cambista De la Cruz aseguró que "la relación me viene bien, porque mientras éste esté con la ilusión de que algún día va a cobrar la guita, no me va a romper los huevos, ¿entendés? Ni me va a firmar una orden de allanamiento por mí, ni nada por el estilo viste".

"El de acá me dijo que no me hiciera problema, que a mí no me iba a tocar ni nada, pero me pidió la mitad de la guita. Está tirada ahí adentro, bah hay una parte de la guita en pesos, que ya se devaluó totalmente”, manifestó.

Enrique De la Cruz brindó declaración en el megajuicio por las coimas en Mendoza y aseveró que "inventó" toda la situación porque no quería hacer preocupar a su amigo abogado. "Lo inventé para que no se subiera a la moto. Sé que andaba con algunos problemas y esta era una forma de dejarlo tranquilo, que no se preocupara por mi situación".

El cambista garantizó que "no sabía que tenía el teléfono pinchado sino no hubiera inventado semejante historia. Él me llamaba y me manifestaba cosas, pero yo quería bajarle la espuma a la preocupación de él".

Instancias finales del megajuicio por el supuesto cobro de coimas en Mendoza

En la jornada de este viernes también brindó declaración, una vez más, el ex juez federal Walter Bento donde se refirió a uno de los hechos en particular que le endilgan y también apuntó contra los medios de comunicación por desinformar sobre la investigación en su contra.

En tanto que está previsto que a mediados de octubre se inicien los alegatos en el megajuicio por el presunto cobro de coimas en Mendoza.

El primer turno será de la Fiscalía Federal que ya adelantó que será una extensa acusación que podría demorar hasta las audiencias del mes de diciembre en ser formulada.

Luego será le turno de las defensas de los 31 procesados, por lo que está previsto que la sentencia ya pasará para 2025.

