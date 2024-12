Sobreseyeron a los dos rugbiers franceses que estaban acusados de abuso sexual

Soledad, mujer que denunció a los rugbiers franceses (3).jpeg Foto: UNO / Nicolás Rios

La magistrada encuadró el sobreseimiento bajo el artículo de que el hecho no encuadra en un figura penal ya que hubo "consentimiento" por parte de la mujer y no se trató de un abuso sexual. Así lo había solicitado la defensa. En tanto que la Fiscalía también había pedido el sobreseimiento pero por un artículo que dispone que no hay suficiente fundamento para elevar la causa a juicio y no se pueden incorporar nuevas pruebas.

Sin embargo, puede que no sea la última palabra al respecto ya que está abierta la posibilidad a que alguna de las partes, en este caso la querella, presente un recurso de apelación y la decisión sea revisada por un Tribunal de segunda instancia.

Los rugbiers franceses denunciados por abuso sexual

Oscar Jegou y Hugo Auradou fueron jugadores titulares en el encuentro que disputó la Selección de Francia ante Los Pumas el 6 de julio pasado en el estadio Malvinas Argentinas. Horas después,parte de plantel francés se dirigió en la noche hasta el boliche Wabi.

La reconstrucción del caso apunta a que en ese establecimiento Auradou conoció a una mujer mendocina de 39 añoscon la que compartieron algunos tragos y ya en la madrugada del domingo se dirigieron hasta el hotel Diplomatic, ubicado en calle Belgrano, de Ciudad. Cerca de las 8, la denunciante se fue del lugar y horas después denunció que había sido abusada sexualmente.

Con estas primeras medidas y teniendo en cuenta que los sospechosos estaban a punto de viajar hacia Uruguay para su próximo partido, las autoridades judiciales ordenaron la detención que se concretó en la tarde del lunes siguiente ya en Buenos Aires.

Estuvieron casi una semana alojados en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) de Mendoza, hasta que les otorgaron el arresto domiciliario que pasaron a cumplir en una casa que su familia alquiló en la Quinta Sección de Ciudad. Semanas después, obtuvieron la libertad y la salida del país ante la falta de pruebas.