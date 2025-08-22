Sobreseyeron a cuatro barrabravas de la Lepra por los incidentes en el partido ante Atlanta

El Enano y el Camel, los hermanos Jofré. El Enano y el Camel Jofré lideraban la barrabrava de la Lepra. Foto: archivo

Hasta este viernes, los cuatro barrabravas estaban imputados por introducir armas de fuego en un espectáculo deportivo e impedir la realización del mismo. Sin embargo, el expediente penal no tuvo avances en los últimos años y la causa prescribió.

La propia Fiscalía de Homicidios solicitó la prescripción de la causa debido a que ya se superó el plazo de una posible condena que podrían recibir los barrabravas. El abogado defensor Mauricio Cardello adhirió al pedido y el juez Leonardo Camacho dictó sentencia en ese sentido.

Barrabravas violentos

Por aquellos días previo a la pandemia por coronavirus, la barrabrava de Independiente Rivadavia atravesaba una interna violento que tuvo uno de sus puntos culmines ese 9 de febrero de 2020.

Esa tarde del partido ante Atlanta, la facción de los Encapuchados logró despojar del poder al Enano Jofré, que seguía el liderazgo de su hermano Camel, asesinado algunos meses antes.

Cristian Rivero.jpg Cristian Rivero, el barrabrava de Independiente Rivadavia. Foto: archivo

Pero las causas no terminaron allí. El 23 de enero de 2021 fue asesinado Gabriel Videla (26) en un masivo banderazo que realizaban hinchas de la Lepra en los portones del Parque General San Martín. Por ese hecho fue condenado a 5 años de prisión Cristian Rivero, además de otros 3 barrabravas. Por ende, sigue preso más allá del reciente sobreseimiento en el otro expediente.

Otro que sigue preso es su hermano, Gustavo Rivero, quien a principios de este mes recibió una pena de 15 años de prisión por participar el robo y crimen del feriante Emilio Giménez (49), un asesinato ocurrido en septiembre de 2022 que también involucro a personajes de la barrabrava de Independiente Rivadavia.