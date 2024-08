Semana clave en el juicio a Walter Bento: declaran un arrepentido, un funcionario y el ex juez

No quedan demasiadas jornadas de incorporar testimonios en el megajuicio contra el ex juez federal Walter Bento. Pero la triple jornada de esta semana sin lugar a dudas que será importante de cara a la recta final del debate. Es que no sólo declarará el principal sospechoso del cobro de coimas en Mendoza, sino también que desfilarán un funcionario provincial como testigo y también uno de los abogados que buscan revertir su pacto de arrepentido.