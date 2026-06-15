Se filmó abusando de su sobrina de 3 años, lo delató Google y lo condenaron a 13 años de cárcel

juan pablo ledesma abuso sexual El joven fue condenado por abuso sexual y tenencia de archivos pedófilos.

Allanamiento, detención y condena por abuso sexual.

El fiscal de Delitos Sexuales Flavio D'Amore tomó la investigación y el 20 de marzo se realizó un allanamiento en el barrio Virgen del Luján, ubicado en Luján de Cuyo. Rápidamente los policías notaron que dieron en el clavo: en el lugar estaba la niña de 3 años que era la víctima de los abusos en los videos y también identificaron la habitación donde se producían los vejámenes. Pero el sospechoso no estaba.

Minutos después lo fueron a buscar a su lugar de trabajo. Era operario en una bodega. Quedó detenido e imputado por producción de material de abuso sexual infantil agravado, abuso sexual simple y gravemente ultrajante, agravado por la convivencia con la menor de edad.

La víctima de los abusos sexuales era la hija de su hermana. En uno de los videos le hacía un "juego" donde la terminaba tocando en sus partes íntimas, mientras que en otro aprovechaba que estaba durmiendo y la rozaba con su pene.

Acorralado por las pruebas, el joven de 27 años decidió pasar por un juicio abreviado en los últimos días. Admitió haber cometido todos los abusos sexuales y la jueza Érica Sánchez lo condenó a una pena de 13 años de prisión, según confirmaron fuentes oficiales.