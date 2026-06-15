Con cierta frecuencia, Google suele enviar reportes a distintos países cuando sus usuarios tienen o comparten material de abuso sexual infantil. En Mendoza hay decenas de pesquisas por pedofilia que se han investigado gracias a estas alarmas. En los últimos días, en una causa que se manejó de formas exprés, se llegó a la condena de un joven que no sólo almacenaba este tipo de archivos sino que también era el autor de los vejámenes.
Se filmó abusando de su sobrina de 3 años, lo delató Google y lo condenaron a 13 años de cárcel
El joven de 27 años, operario de una bodega, fue detenido en marzo pasado y ahora lo condenaron por los abusos sexuales
A mediados de febrero pasado llegó el informe proveniente de Google. El 27 de febrero pasado un usuario había subido 8 archivos a su cuenta de Google Photos, una nube de almacenamiento que tienen los teléfonos celulares y que muchas veces funciona de forma automática: una persona saca una foto o filma un video y de forma directa que almacena en esta aplicación.
El informe de Google tenía datos que ayudaron a esclarecer la investigación en cuestión de horas. No sólo estaban las imágenes sino también una foto de un DNI que había subido el usuario así como también los datos del celular que había utilizado -se reservan mayores detalles para resguardar la identidad de la víctima-.
Allanamiento, detención y condena por abuso sexual.
El fiscal de Delitos Sexuales Flavio D'Amore tomó la investigación y el 20 de marzo se realizó un allanamiento en el barrio Virgen del Luján, ubicado en Luján de Cuyo. Rápidamente los policías notaron que dieron en el clavo: en el lugar estaba la niña de 3 años que era la víctima de los abusos en los videos y también identificaron la habitación donde se producían los vejámenes. Pero el sospechoso no estaba.
Minutos después lo fueron a buscar a su lugar de trabajo. Era operario en una bodega. Quedó detenido e imputado por producción de material de abuso sexual infantil agravado, abuso sexual simple y gravemente ultrajante, agravado por la convivencia con la menor de edad.
La víctima de los abusos sexuales era la hija de su hermana. En uno de los videos le hacía un "juego" donde la terminaba tocando en sus partes íntimas, mientras que en otro aprovechaba que estaba durmiendo y la rozaba con su pene.
Acorralado por las pruebas, el joven de 27 años decidió pasar por un juicio abreviado en los últimos días. Admitió haber cometido todos los abusos sexuales y la jueza Érica Sánchez lo condenó a una pena de 13 años de prisión, según confirmaron fuentes oficiales.