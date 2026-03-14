El Jury de Enjuiciamiento resolvió rechazar la recusación masiva que el suspendido juez penal Sebastián Sarmiento presentó para apartar a 13 de sus 21 miembros del futuro juicio político por mal desempeño de funciones.
Se definió que Sebastián Sarmiento será juzgado por el Jury de Enjuiciamiento que lo suspendió
El Jury de Enjuiciamiento rechazó la pretensión del juez Sebastián Sarmiento de apartar a 13 de 21 miembros al decir que lo prejuzgaron al mandarlo a juicio político
Fue al cierre de una sesión que terminó con la votación 16 a 4 (el supremo Omar Palermo no asistió por estar de licencia) y que confirmó que Sebastián Sarmiento será juzgado por la misma composición del Jury de Enjuiciamiento que lo suspendió y le embargó el 50% del sueldo en diciembre último.
A fines de febrero, el juez Sebastián Sarmiento había recusado a gran parte de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento bajo el argumento de prejuzgaron su situación legal cuando la encuadraron en mal desempeño y dieron vía libre al juicio político, que se hará en fecha a determinar.
El juez Sebastián Sarmiento, de cara al juicio político
El juez Sebastián Sarmiento está en una encerrona de carácter político por haber otorgado la la libertad condicional a presos condenados por delitos gravísimos, uno de los cuales, Roberto Pereyra Cruz, mató al ex policía Héctor Pelayes y murió durante el mismo asalto en Guaymallén en 2024.
Pero más aún por haber contradicho un fallo de la Suprema Corte de Justicia que determinó el retiro de los celulares de las cárceles de Mendoza tras el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia y el retorno de las visitas a los penados.
De ahora en más, el Jury de Enjuiciamiento diseñará el cronograma de audiencias y de testigos para juzgarlo por mal desempeño, se estima que antes de la feria judicial de julio.
El Jury de Enjuiciamiento está conformado, según la ley 4970 que está en vigencia desde 1984, por 21 personas: los 7 ministros de la Suprema Corte, 7 senadores y 7 diputados.
La Procuración General de la Suprema Corte, a cargo de Alejandro Gullé, tendrá el rol de parte acusadora.
La estrategia del juez Sebastián Sarmiento
Durante la etapa de ofrecimiento de pruebas, el suspendido juez penal Sebastián Sarmiento propuso que declaren ex integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referentes del Comité de Lucha contra la Tortura y magistrados mendocinos en funciones.
La estrategia apunta a destacar que ningún juez debe ser destituido por el tenor de sus resoluciones jurídicas y que su caso podría repercutir en la independencia judicial y la futura toma de decisiones de sus colegas magistrados.