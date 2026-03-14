Se definió que Sebastián Sarmiento será juzgado por el Jury de Enjuiciamiento que lo suspendió

tribunales-provinciales-mendoza-foto-archivo-diario-uno.jpg El Jury de Enjuiciamiento sesiona en los Tribunales provinciales, donde trató el caso del juez Sebastián Sarmiento.

El juez Sebastián Sarmiento, de cara al juicio político

El juez Sebastián Sarmiento está en una encerrona de carácter político por haber otorgado la la libertad condicional a presos condenados por delitos gravísimos, uno de los cuales, Roberto Pereyra Cruz, mató al ex policía Héctor Pelayes y murió durante el mismo asalto en Guaymallén en 2024.

Pero más aún por haber contradicho un fallo de la Suprema Corte de Justicia que determinó el retiro de los celulares de las cárceles de Mendoza tras el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia y el retorno de las visitas a los penados.

De ahora en más, el Jury de Enjuiciamiento diseñará el cronograma de audiencias y de testigos para juzgarlo por mal desempeño, se estima que antes de la feria judicial de julio.

El Jury de Enjuiciamiento está conformado, según la ley 4970 que está en vigencia desde 1984, por 21 personas: los 7 ministros de la Suprema Corte, 7 senadores y 7 diputados.

La Procuración General de la Suprema Corte, a cargo de Alejandro Gullé, tendrá el rol de parte acusadora.

Asamblea Legislativa 2025 Alejandro Gullé Alejandro Gullé, procurador de la Corte y referente de la parte acusadora en el Jury de Enjuiciamiento. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La estrategia del juez Sebastián Sarmiento

Durante la etapa de ofrecimiento de pruebas, el suspendido juez penal Sebastián Sarmiento propuso que declaren ex integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referentes del Comité de Lucha contra la Tortura y magistrados mendocinos en funciones.

La estrategia apunta a destacar que ningún juez debe ser destituido por el tenor de sus resoluciones jurídicas y que su caso podría repercutir en la independencia judicial y la futura toma de decisiones de sus colegas magistrados.