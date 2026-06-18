Luego de múltiples audiencias y una larga batalla judicial, se confirmó el peor escenario para el trío de acusado de matar a Eduardo Bertón (82) en Maipú hace casi 2 años. Tanto la ex candidata del Frente Libertario, Claudia Córdoba (53), como sus presuntos 2 cómplices serán juzgados bajo la calificación más grave y arriesgan una potencial condena a prisión perpetua por el crimen.
Se confirmó el peor escenario para la ex candidata libertaria y ahora arriesga perpetua por un crimen
Un juez confirmó que la mujer y sus presuntos 2 cómplices del crimen de Eduardo Bertón (82) serán jugados por homicidio agravado
Que si planificaron el crimen, que si sólo fueron a robar dinero, que si el asesinato ocurrió por la resistencia de la víctima. Todas estas hipótesis se debatieron a través del encuadre jurídico que debía tener el expediente. Pero finalmente primó la versión de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la querella.
El juez Leonardo Camacho confirmó la elevación de la causa a juicio por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, por criminis causa, por el uso de arma de fuego y robo agravado. Hablando lisa y llanamente, esta calificación supone que Claudia Córdoba, Roxana Núñez (40) y Pablo Gringo Peña (59) planificaron el crimen y lo ejecutaron para asegurarse la impunidad del robo que estaban cometiendo.
Este fallo judicial trae dos consecuencias directas. Por un lado que el trío de sospechosos del crimen será juzgado ante un jurado popular y por otro que serán condenados a prisión perpetua si los declaran culpables bajo esa calificación legal. Seguramente las defensas insistirán en ese debate en buscarle una pena menor, como por ejemplo Claudia Córdoba que ha declarado y buscado ser culpada sólo del robo pero no del asesinato.
Por otro lado, en la decisión judicial que se conoció el miércoles también se rechazó un pedido de prisión domiciliaria por motivos de salud que realizó la defensa de la ex candidata a intendenta de Maipú por el Frente Libertario.
Crimen e incendio en Maipú
El 10 de agosto de 2024, en horas de la tarde, Claudia Córdoba y Roxana Núñez llegaron en un auto Fiat Palio e ingresaron a la casa de Eduardo Bertón, un profesor de Educación Física reconocido en Maipú por ser uno de los pioneros del balonmano en Mendoza. Todo quedó registrado con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.
Los tres se dirigieron hasta el extenso patio trasero de la propiedad, donde mantuvieron un diálogo que duró algunos minutos. Según la investigación, el Gringo Peña aprovechó la distracción para ingresar al inmueble portando un arma de fuego y cortó los cables de las cámaras, sin saber que igual estaba quedando todo registrado.
Cerca de una hora después, las mujeres se retiraron del lugar y Eduardo Bertón entró a su casa. Allí se encontró con Peña y terminó con un disparo en su cabeza que le quitó la vida en el acto. Minutos después, el presunto asesino y su pareja, Roxana Núñez, volvieron a ingresar y prendieron fuego el lugar en busca de eliminar las evidencias del crimen. Se retiraron tras sustraer varios elementos como dos armas de fuego, una notebook y un dron.