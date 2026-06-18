Se confirmó el peor escenario para la ex candidata libertaria y ahora arriesga perpetua por un crimen

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Este fallo judicial trae dos consecuencias directas. Por un lado que el trío de sospechosos del crimen será juzgado ante un jurado popular y por otro que serán condenados a prisión perpetua si los declaran culpables bajo esa calificación legal. Seguramente las defensas insistirán en ese debate en buscarle una pena menor, como por ejemplo Claudia Córdoba que ha declarado y buscado ser culpada sólo del robo pero no del asesinato.

Por otro lado, en la decisión judicial que se conoció el miércoles también se rechazó un pedido de prisión domiciliaria por motivos de salud que realizó la defensa de la ex candidata a intendenta de Maipú por el Frente Libertario.

Crimen e incendio en Maipú

El 10 de agosto de 2024, en horas de la tarde, Claudia Córdoba y Roxana Núñez llegaron en un auto Fiat Palio e ingresaron a la casa de Eduardo Bertón, un profesor de Educación Física reconocido en Maipú por ser uno de los pioneros del balonmano en Mendoza. Todo quedó registrado con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

Crimen Bertón Maipú.jpg Córdoba, Núñez y Peña, los tres sospechosos del crimen en Maipú.

Los tres se dirigieron hasta el extenso patio trasero de la propiedad, donde mantuvieron un diálogo que duró algunos minutos. Según la investigación, el Gringo Peña aprovechó la distracción para ingresar al inmueble portando un arma de fuego y cortó los cables de las cámaras, sin saber que igual estaba quedando todo registrado.

Cerca de una hora después, las mujeres se retiraron del lugar y Eduardo Bertón entró a su casa. Allí se encontró con Peña y terminó con un disparo en su cabeza que le quitó la vida en el acto. Minutos después, el presunto asesino y su pareja, Roxana Núñez, volvieron a ingresar y prendieron fuego el lugar en busca de eliminar las evidencias del crimen. Se retiraron tras sustraer varios elementos como dos armas de fuego, una notebook y un dron.