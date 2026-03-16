La organización internacional de búsqueda Missing Children se sumó, a través de la difusión de fotografías y datos personales, a la pesquisa judicial y policial orientada desde Mendoza para encontrar a Sur Álvarez Tovar, de 7 años, que fue llevada por la madre a Buenos Aires contradiciendo la orden de la Justicia de Familia de que se revinculara con el padre.
Missing Children se sumó a la desesperada búsqueda de Sur Álvarez Tovar, la niña de 7 años
La niña Sur Álvarez Tovar vivía en Maipú y la Justicia de Familia le ordenó a la madre que la traiga a Mendoza. La pesquisa indica que están en Buenos Aires
El caso de la niña Sur Álvarez Tovar, que vivía en Maipú y estaría en San Isidro, Buenos Aires, cobró notoriedad pública este fin de semana cuando la jueza de Familia Natalia Vila solicitó la difusión de fotos y mayores datos para dar con la pequeña cuyo paradero es aún incierto.
La información acumulada en el expediente judicial del fuero de Familia indica que la niña y la madre fueron vistas por última vez en Mendoza a fines de 2024 y que durante 2025 estuvieron radicadas en una vivienda alquilada en San Isidro y que la menor de edad concurrió a un establecimiento escolar de esa localidad bonaerense.
La búsqueda de la niña comenzó tras haberse ido de Maipú
Hoy, de acuerdo a datos de la pesquisa, la niña de 7 años es llamada por otro nombre: Jazmín, lo que habría sido impuesto por la madre para dificultar el hallazgo y la identificación.
El primer dato que ya denotaba la gravedad del caso está fechado en Maipú cuando el padre de la niña supo que la mujer y la pequeña habían desocupado el departamento de alquiler que él costeaba y que ellas habitaban en Maipú.
Para entonces, sobre él pesaba una prohibición de acercamiento y la Justicia de Familia de Maipú tramitaba un régimen de visitas entre la abuela paterna y la pequeña Sur Álvarez Tovar.
Una denuncia archivada y el comienzo de la búsqueda
La niña tiene siete años y no tiene contacto con el padre desde que tenía tres años, cuando la madre lo denunció por el delito de abuso sexual, causa que nunca lo tuvo como imputado y que fue archivada por falta de pruebas por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.
El caso de la pequeña Sur Álvarez Tovar tiene gran similitud con otro episodio de una madre que incumple órdenes de la Justicia de Familia y se lleva al hijo para alejarlo del progenitor: el caso Loncarich.
La Justicia de Familia tomó contacto con la madre de la niña durante el invierno de 2025 gracias a la gestión de un abogado particular que trabajó para ella.
Fue notificada claramente durante una audiencia virtual de que la niña debía revincularse con el padre y en el expediente quedó asentado un domicilio.
Sin embargo, poco después, ni la mujer ni la niña fueron ubicadas en esa dirección postal para continuar con la tramitación del proceso.