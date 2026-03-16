Missing Children se sumó a la desesperada búsqueda de Sur Álvarez Tovar, la niña de 7 años

niña desaparecida buenos aires justicia familia mendoza Sur Álvarez Tovar tiene 7 años y su búsqueda se orienta hacia Buenos Aires.

La búsqueda de la niña comenzó tras haberse ido de Maipú

Hoy, de acuerdo a datos de la pesquisa, la niña de 7 años es llamada por otro nombre: Jazmín, lo que habría sido impuesto por la madre para dificultar el hallazgo y la identificación.

El primer dato que ya denotaba la gravedad del caso está fechado en Maipú cuando el padre de la niña supo que la mujer y la pequeña habían desocupado el departamento de alquiler que él costeaba y que ellas habitaban en Maipú.

Para entonces, sobre él pesaba una prohibición de acercamiento y la Justicia de Familia de Maipú tramitaba un régimen de visitas entre la abuela paterna y la pequeña Sur Álvarez Tovar.

Plaza 12 de febrero de Maipú.jpg La plaza de Maipú, departamento donde vivía la niña que es buscada en Buenos Aires. Imagen ilustrativa.

Una denuncia archivada y el comienzo de la búsqueda

La niña tiene siete años y no tiene contacto con el padre desde que tenía tres años, cuando la madre lo denunció por el delito de abuso sexual, causa que nunca lo tuvo como imputado y que fue archivada por falta de pruebas por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

El caso de la pequeña Sur Álvarez Tovar tiene gran similitud con otro episodio de una madre que incumple órdenes de la Justicia de Familia y se lleva al hijo para alejarlo del progenitor: el caso Loncarich.

La Justicia de Familia tomó contacto con la madre de la niña durante el invierno de 2025 gracias a la gestión de un abogado particular que trabajó para ella.

Fue notificada claramente durante una audiencia virtual de que la niña debía revincularse con el padre y en el expediente quedó asentado un domicilio.

Sin embargo, poco después, ni la mujer ni la niña fueron ubicadas en esa dirección postal para continuar con la tramitación del proceso.