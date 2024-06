Los chats que complican a policías juzgados por dejarse drogas y dinero de un allanamiento

Tribunales Federales (3).jpeg Foto: Axel Lloret /Diario UNO

En el domicilio encontraron efectivamente un arma de fuego, municiones, 95 mil pesos en efectivo y restos de cocaína en media docena de envoltorios. Así quedó registrado en las fotos que sacaron los propios policías. Pero cuando llevaron los materiales secuestrados a la dependencia policial y en el acta que realizaron solamente figuraba el arma y las municiones.

La teoría acusatoria sostiene que Rivas le ofreció a Vaquer quedarse con la plata y la droga si no decía que la había encontrado en el allanamiento. Cuando concretaron ese soborno también se encontraba en el lugar el efectivo Gallardo.

► TE PUEDE INTERESAR: Va a juicio el acusado de estar alcoholizado, drogado y causar un incendio donde murieron tres personas

Agosta y Cortez ya habían salido del domicilio, igual que el testigo civil del allanamiento, pero vieron que había droga y dinero arriba de la mesa que luego no fue incautado. De hecho, ambos mantuvieron una conversación de WhastApp que evidenció la maniobra espuria.

Uno de ellos le dijo al otro que le advirtió a Vaquer que debía llamar a policías de Narcotráfico porque “el testigo ya vio las bolsas” pero que no quería hacerlo.

El otro coincidió: “Le dije lo mismo. Es un bolu. Me dijo que no era mucho. No sé con quién habrá negociado”. La respuesta final fue “no sé, ni pregunto, mejor no saber”.

Chats policías.jpg

Desde hace unos días que los procesados comenzaron a ser juzgados en la Justicia Federal. Los cuatro policías están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero Vaquer y Gallardo también por cohecho pasivo; y los dos restantes por encubrimiento agravado. En tanto, Rivas es enjuiciado por cohecho pasivo y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

► TE PUEDE INTERESAR: Pidieron sobreseer a un médico acusado de ligar las trompas a una mujer sin su consentimiento