Lorena Acevedo.jpg La denunciante Lorena Acevedo y su hija Macarena.

El caso está en manos del fiscal de Delitos Económicos, que oportunamente escuchó a la denunciante declarar: "A Mónica Delsouc le entregué 3 millones de pesos chilenos ($405.000 al cambio de la época) para que los depositara como garantía en una causa judicial contra una obra social que le negaba el tratamiento médico a mi hija".

La letrada, que es pareja del ex Director de Policías Roberto Munives y que está en la mira de la Justicia por la escandalosa expedición al Aconcagua, en cambio, se defendió diciendo que había recibido esa suma de dinero "en calidad de préstamo, que iría devolviendo de a poco", lo que quedó evidenciado en capturas de mensajes.

La pandemia de coronavirus y el consecuente trabajo a media máquina de la Justicia hicieron que la causa no avanzara, situación que se revirtió este año cuando Delsouc quedó en la picota tras la escandalosa expedición al cerro Aconcagua, que derivó en el despido de Munives por parte del Gobierno de Rodolfo Suarez.

Los elementos de prueba

El fiscal Flavio Damore logró determinar que la causa judicial a la que refirió la denunciante Acevedo existió y que se había tramitado en la Justicia de Familia.

A la vez, encontró un dato inquietante: el juzgado no había exigido a Delsouc -en nombre de Acevedo- el depósito de una garantía en dinero al momento de la presentación del amparo sino una promesa jurada, lo que técnicamente se denomina caución juratoria. Es decir, al juzgado no entró dinero. Y en eso tiene razón la denunciante Acevedo cuando asegura que Delsouc no utilizó en los tribunales el dinero que ella le entregó.

Según como se mire o, dicho de otro modo, según denunciante o denunciada, el fiscal enfrenta un dilema: ¿Estafa o simple préstamo?

La prueba determinante parece estar en el expediente de la Justicia de Familia porque revela que el amparo judicial fue tramitado en noviembre en contraposición con la entrega del dinero, que, según Acevedo, sucedió en abril, 7 meses antes, y sin que hubiera causa judicial que lo ameritara.