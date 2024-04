La defensa de Walter Bento pidió que sea liberado tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal

►TE PUEDE INTERESAR: Los audios de la madre de uno de los sospechosos del caso Bento: "Le cobraron una coima"

La causa de las coimas en Mendoza

El día clave fue el 8 de noviembre: tras un largo proceso, el Consejo de la Magistratura ordenó el desafuero de Bento y perdió su inmunidad.

Ese mismo día, las juezas que llevan adelante el juicio -Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá- ordenaron la detención de Walter Bento y desde entonces se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal IV ubicado en Cacheuta.

Diversos planteos de la defensa para que recupere su libertad o al menos obtenga la prisión domiciliaria han sido rechazados desde entonces.

Tribunal Juicio Walter Bento.jpg Las tres juezas deberán volver a fundamentar la decisión de detener a Walter Bento.

Incluso llegando hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo organismo judicial penal del país antes de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo a favor de la Cámara de Casación Penal

Sin embargo, esa misma cámara anuló la decisión este jueves en un sorpresivo fallo. En el fallo, que fue por mayoría, consideraron que las juezas ordenaron la detención de Walter Bento si tener la "fundamentación suficiente", solamente "enunciando las normas constitucional" y con falta de "omitiendo valorar los planteos de la defensa". En concreto, ordenaron que vuelvan a tomar una decisión y lo hagan con la explicación correspondiente.

Mientras esto sucede, los abogados de Walter Bento reclamaron su liberación considerando que "permanece privado de su libertad merced a una decisión nula desde hace cinco largos meses, y que, pese a las diversas presentaciones enarboladas por esta parte, esta anormal situación se mantiene hasta hoy".

La decisión deberá ser tomada en las próximas horas o días por parte de las juezas. Lo más probable es que sostengan la detención de Walter Bento, según comentaron fuentes judiciales, pero ahora deberán brindar mayores argumentos en su fallo. Sobre todo respecto al desafuero del ex juez federal

Abogados de Walter Bento Gazali Frigueiro.jpg Felipe Salvarezza, Mariano Fragueiro y Gustavo Gazali, los abogados de Walter Bento. Cristian Lozano/Diario UNO.

La discusión por los fueros de Walter Bento

La discusión de fondo no es respecto a la prisión preventiva de Walter Bento, si no al hecho de que ésta se haga efectiva. Para los abogados del ex magistrado, todavía mantiene sus fueros ya que tras la decisión del Consejo de la Magistratura presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual todavía no se expide. Es decir, la decisión no está firme.

La versión contraria la aportó Gustavo Marcelo Hornos, el único en minoría en el fallo de ayer de la Cámara Federal de Casación Penal. El camarista consideró que el recurso de queja no tiene efecto "suspensivo" sobre el desafuero. Es decir, que Walter Bento se encuentra sin inmunidad hasta que la Corte zanje la cuestión.

En ese último sentido deberá caminar el fallo de las tres juezas en los próximos días en caso de querer sostener el arresto de Walter Bento. En medio de todo esto, el próximo miércoles se reanuda el megajuicio contra el ex juez federal y otros 30 procesados de cobrar y pagar millonarias coimas para obtener favores judiciales.

