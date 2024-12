La Corte nacional confirmó la pena de 10 años para penitenciarios que torturaron a un preso en San Felipe

Embed

En ese sentido, fuentes judiciales consultadas detallaron que en los próximos días se debería emitir la captura de los agentes penitenciarios para que empiecen a purgar la pena de prisión. De hecho, hay uno de ellos, Daniel Perón, que dejó de presentarse ante el Tribunal hace algunos meses y fue declarado en rebeldía.

Las torturas en San Felipe

A mediados de 2011 llegaron a manos de abogados de la organización Xumek una serie de videos donde agentes penitenciarios golpeaban y agredían a un preso dentro del complejo San Felipe. En las imágenes se veía a la víctima arrodillada, esposada o atada a una ventana, mientras los uniformados le propinaban golpes de puño y patadas. Mientras lo atacaban le decían frases como "la ratita que boconea al personal", "está atado como un perro", "salta violeta" y "el bocón de los milicos".

Durante el juicio en contra de los penitenciarios, los abogados defensores argumentaron que el video no servía como prueba y que, en todo caso, no estaba claro si es quien declaró era la misma persona que figuraba en las imágenes. Sin embargo, quedaron complicados no sólo por el video que se viralizó sino también por la declaración de la propia víctima -ya está en libertad tras cumplir su condena- quien ratificó las agresiones.