La cantidad de presos en Mendoza creció en lo que va del año casi lo mismo que en todo 2022

carceles de mendoza penales sobrepoblacion sebastian sarmiento.jpg Informe publicado por el juez penal Sebastián Sarmiento.

El juez penal Sebastián Sarmiento indicó que la situación es alarmante y hace falta política criminal para revertir esta tendencia en alza que, a largo plazo, puede generar una situación caótica.

Si el crecimiento carcelario sigue de esta manera, calculó que para fines del 2027 puede haber 3.000 presos más, lo que significaría la ocupación de dos penales como Almafuerte.

penal-almafuerte (2).jpg Indicaron que si el crecimiento carcelario sigue a este ritmo, en el 2027 habrá 3.000 presos más, lo que iguala a la capacidad de dos penales de Almafuerte.

Sostuvo que en 2022 el crecimiento de la población en los penales fue del 6%, mientras que en 2023 fue del 8%. Pero sumó el dato de que en promedio en los últimos 5 años el aumento de presos en las cárceles de Mendoza fue del 5%.

Los datos surgen de un informe de situación carcelaria que difundió el mismo Sarmiento, en el que muestra que los números son preocupantes.

Sobrepoblación en las cárceles de Mendoza

De la misma información se desprende que 1.686 presos duermen en el piso en los diferentes penales de la provincia. Pero Sarmiento destacó que esta situación ya se da en Almafuerte II, en Cacheuta, inaugurada oficialmente hace un poco más de una semana.

"Ya hay 46 personas en Almafuerte II que no tienen cama. Cuenta con 188 plazas, pero ya están alojados allí 234 jóvenes adultos", indicó el magistrado.

►TE PUEDE INTERESAR: Los extranjeros condenados en Mendoza representan sólo el 2% de la población carcelaria

Cárcel de Almafuerte II 3.jpeg Almafuerte II fue inaugurado a principios de abril y ya hay 46 presos que duermen en el piso.

Detalló que todavía no fue habilitado el sector para los presos peligrosos en el nuevo penal, pero cuando se haga no cambiará la situación de los jóvenes adultos, debido a que son internos que no se cruzan. Lo mismo ocurre con el pabellón de las mujeres, donde quedan camas disponibles, pero no pueden ser ocupadas por los hombres.

Esta situación ocurre debido a que hay una sobrepoblación en los penales que alcanza el 35%, lo que significa que hay más personas alojadas que camas disponibles.

Respecto al penal San Felipe la situación es crítica ya que hay 850 plazas, pero son 1.670 presos los que están alojados en ese mismo espacio.

►TE PUEDE INTERESAR: El juez Sarmiento resolvió que los presos de Mendoza no podrán tener más celulares en las cárceles

Sarmiento indicó que 250 presos fueron hacia Almafuerte II, por lo que ahora reacondicionan ese espacio para alojar allí a los adultos detenidos, es decir mayores de 21 años sin condenas, pero que de todas formas no es suficiente.

Políticas necesarias para descomprimir los penales de Mendoza

El magistrado señaló que son necesarias políticas criminales aplicadas de manera integral, ya que esta situación de sobrepoblación no es responsabilidad del Servicio Penitenciario.

"La ejecución de la pena debe agilizarse. Debido a que se desarticuló el Organismo Técnico Criminológico, que se encargaba de elaborar los informes necesarios de cada preso, se atrasaron las audiencias de libertades condicionales o asistidas", señaló Sarmiento, aunque agregó que pasó a manos del Servicio Penitenciario y espera que se agilice rápido.

Polo Judicial.jpeg Sarmiento indicó que hay más audiencias para prisiones preventivas que para libertades asistidas.

►TE PUEDE INTERESAR: Condenaron a dos policías por golpear y amenazar a una colega que asesinó a otra uniformada

Señaló que en el último tiempo se realizan más audiencias para prisión preventiva, es decir para meter gente a la cárcel, que audiencias para libertades. "Cada 100 audiencias de preventivas se hacen 14 audiencias para otorgar libertades condicionales".

Agregó: "Casi el 75% de los detenidos son condenados y debería haber más audiencias de libertades asistidas. Además hay muchas condenas cortas, tan cortas que no se alcanzan a realizar los informes y las personas salen con la condena ya cumplida en su totalidad, lo que además tiene un elevado costo para el mismo Estado".