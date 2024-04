Finalizó el traslado de casi 400 presos al nuevo complejo penitenciario Almafuerte II

Almafuerte II 2.jpeg Nicolás Rios

El mandatario provincial detalló que la cárcel de San Felipe, de la cual salieron 159 reclusos, se encontraba "colapsada" y agregó que ahora quedó una población de 1.000 personas. En tanto que lo mismo ocurrió con Almafuerte I de la cual fueron reubicados 220 internos, aproximadamente.

Algunos sectores tienen inhibidor de señal de celular

El gobernador también detalló que algunos sectores del nuevo penal tienen inhibida la señal de teléfonos celulares pero que "el lugar que deberíamos inhibir es alrededor del complejo San Felipe, pero si lo hacemos perjudicamos a todos los vecinos. Por eso estamos desarrollando tareas que más adelante vamos explicar las nuevas tareas porque se requiere más inteligencia de revisión, de escaneo de objetos en el lugar, que no ponga en riesgo a los penitenciarios. Para esto no podíamos tener hacinado el lugar y el traslado de las personas ayuda en ese sentido".

Almafuerte II 3.jpeg Nicolás Rios

Baja de la edad de imputabilidad de los menores

También fue consultado sobre la posible baja de la edad de imputabilidad de los menores, un tema que siempre trae polémica pero cada vez toma más fuerza a nivel nacional. "El desarrollo psicológico de los menores no tiene una edad tan definida. Hay chicos que con 15 años son profesionales de la delincuencia y otros que no tienen el mismo nivel de desarrollo. No hay que ponerse anteojeras ideológicas al respecto. Hay crimen organizado que hace el trabajo sucio con menores. Estamos sumamente preparados para combatir eso si cambia la legislación", vaticinó el gobernador.

Alfredo Cornejo en Almarfuerte II.jpeg Nicolás Ríos

Por último, adelantó que este jueves mantendrá una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, donde hablarán de varios temas pero entre ellos destacó la posible modificación del Código Procesal Penal en la provincia. En ese sentido, la titular de la misma cartera a nivel provincial adelantó que solicitarán medidas que deberá realizar el Enacom para luchar contras las estafas desde la cárcel. "Es importante un organismo de la comunicaciones que tenga el poder para exigir a estas compañías grandes informáticos y de teléfonos, para realizar bloqueos de páginas y celulares que se usan para cometer ilícitos", dijo Mercedes Rus.