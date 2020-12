Al tratarse de un delito excarcelable, la mujer policía recuperó su libertad y le impusieron un plazo de 10 días para presentar una fianza de $200 mil, de lo contrario deberá quedar detenida.

El agravante por la muerte de Florencia que indicó Agustín Magdalena a Radio Nihuil, implica que la pena sea de 5 a 15 años, por lo que se trataría de un delito no excarcelable, por lo que la policía debería quedar presa.

Si bien hasta el momento Soledad Herrara no declaró ni dijo por qué cortó la llamada sobre violencia de género que recibió, el abogado Magdalena aseguró que esperan acceder al protocolo de accionar del 911 para saber si ella cumplió o no con lo que debía hacer y si le informó no a su superior sobre la llamada.

“Si ella no informo, muere en ella. Pero si el superior fue informado y no hizo nada, también le caben responsabilidades”, indicó Magdalena.

“Ella es mujer. Recibió la llamada de un hombre diciendo que había una violencia de género y la mujer cortó ese llamado. Eso demostró que no estaba ni preparada. Reciben llamadas de burlas o bromas, pero tienen que saber diferenciar y estar preparados para estas llamadas”, agregó el abogado querellante.

“Si la oficial hubiese tomando la llamada y mandaba al móvil, nadie asegura que hoy Florencia estuviera viva, pero esta policía dilapidó la chance de vida que tenia Florencia Romano. Tomo una autoridad que no le corresponde porque ella es operaria del CEO, no la directora”.