¿Femicidio o suicidio? La respuesta que deberá dar un jurado popular por una muerte en San Martín

En contraparte, el abogado defensor Pedro Sosa aseveró que "Gustavo Repetto no es el homicida de su mujer". "No había motivo para que la mate. Ha estado toda la vida al lado de Rosa Alfaro. No han tenido situaciones de violencia de género, han vivido siempre juntos, no se les conoce una situación de conflicto", agregó el letrado.

En su alegato de apertura interpeló a la Fiscalía asegurando que "están convencidos de que una mañana, sin mediar motivo, entró a la habitación y le pegó un tiro a su esposa de 35 años. Pero la prueba no va a ser suficiente".

Rosa Alfaro y Gustavo Repetto.

¿Femicidio en San Martín?

Rosa Alfaro y Gustavo Repetto eran una pareja que vivía en una finca ubicada en la localidad de Montecaseros, donde mayormente se dedicaban a la venta de animales. El 26 de mayo de 2023 por la mañana recibieron la visita de un cliente que se retiró del lugar, pero minutos después recibió un llamado del hombre que le pidió ayuda para trasladar a su esposa hasta el hospital ya que se había descompensado.

Rosa Alfaro ingresó al hospital Perrupato en delicado estado de salud y murió a los pocos minutos. Cuando los médicos detectaron que tenía una herida de arma de fuego en el pecho, notificaron a las autoridades y se aplicó el protocolo de femicidios. Repetto quedó detenido y se realizó un allanamiento en la finca donde hallaron el arma homicida, un rifle calibre 22.

Días después se incorporó una prueba de barrido microscópico que encontró partículas de pólvora en las manos y la prendas de ropa del esposo de la víctima fatal. También se encontraron rastros en el cuerpo de la víctima, aunque en menor cantidad que el presunto agresor y particularmente en la palma de sus manos, por lo que podría haber estado en una posición defensiva al momento del ataque.