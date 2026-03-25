Estafas en Megatecnología: el juicio abreviado termina con una condena y el dueño sigue prófugo

Megatecnología-Allanamientos Allanamientos policiales y judiciales en Morón 130 de Ciudad donde funcionó Megatecnología hasta que cerró en 2025 dejando a un tendal de estafados.

Megatecnología: cierre, estafados y devolución parcial del dinero

La imputada accede a esta resolución del caso tras haberle devuelto parcialmente el dinero de las estafas a buena cantidad de los denunciantes que acudieron a la Fiscalía de Delitos Económicos tras el cierre de la empresa Megatecnología, en agosto de 2025.

En total, el Ministerio Público Fiscal recolectó 155 denuncias por estafas reiteradas por casi $250 millones contra la firma Megatecnología.

La condena a prisión en suspenso a Daniela Heinrich cierra un capítulo del caso de estafas de Megatecnología pero no el único.

Es que sigue prófugo de la Justicia y con pedido de captura internacional Christian Holguín, colombiano de nacimiento y fundador de la empresa Megatecnología, quien se fue de Mendoza en agosto de 2025 cuando el caso de estafas comenzó a convertirse en un escándalo.

cristhian holguin estafa megatecnología Christian Holguín, fundador de Megatecnología, justificó en Instagram el cierre de la empresa y las consecuentes estafas.

La aparición del dueño de Megatecnología

Holguín, cuñado de la imputada Daniela Heinrich, publicó entonces un video para justificar el cierre de la empresa. Habló de problemas financieros que se volvieron inmanejables y que lo obligaron a cerrar las puertas del local que funcionó en Morón 130 de Ciudad.

Prometió devolverles el dinero a los clientes estafados y aunque no lo hizo personalmente ni se presentó en la Justicia de Mendoza hay una fuerte sospecha de que el dinero que Daniela Heinrich -empleada y cuñada de Holguín- restituyó a los clientes estafados provino de las arcas de Megatecnología.