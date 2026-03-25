Termina el juicio abreviado por el caso de estafas millonarias de la empresa Megatecnología y la única imputada está lista para recibir una condena de prisión en suspenso, por lo cual no irá a la cárcel.
Estafas en Megatecnología: el juicio abreviado termina con una condena y el dueño sigue prófugo
El juicio abreviado por las estafas de Megatecnología culmina en el Polo Judicial con la condena a Daniela Heinrich, que no irá a la cárcel, mientras un empresario colombiano sigue prófugo
La audiencia fue fijada para este jueves en el Polo Judicial Penal y Daniela Heinrich será condenada a dos años y seis meses de prisión en suspenso tras reconocerse culpable del delito de estafas reiteradas con computadoras e insumos de uso informático.
El juicio abreviado a Daniela Heinrich comenzó el miércoles 18 de marzo y pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 26 cuando se culminará con la lectura de los casos por estafas millonarias y se le impondrá una condena de prisión que no la enviará a la cárcel, sino que cumplirá en libertad.
Megatecnología: cierre, estafados y devolución parcial del dinero
La imputada accede a esta resolución del caso tras haberle devuelto parcialmente el dinero de las estafas a buena cantidad de los denunciantes que acudieron a la Fiscalía de Delitos Económicos tras el cierre de la empresa Megatecnología, en agosto de 2025.
En total, el Ministerio Público Fiscal recolectó 155 denuncias por estafas reiteradas por casi $250 millones contra la firma Megatecnología.
La condena a prisión en suspenso a Daniela Heinrich cierra un capítulo del caso de estafas de Megatecnología pero no el único.
Es que sigue prófugo de la Justicia y con pedido de captura internacional Christian Holguín, colombiano de nacimiento y fundador de la empresa Megatecnología, quien se fue de Mendoza en agosto de 2025 cuando el caso de estafas comenzó a convertirse en un escándalo.
La aparición del dueño de Megatecnología
Holguín, cuñado de la imputada Daniela Heinrich, publicó entonces un video para justificar el cierre de la empresa. Habló de problemas financieros que se volvieron inmanejables y que lo obligaron a cerrar las puertas del local que funcionó en Morón 130 de Ciudad.
Prometió devolverles el dinero a los clientes estafados y aunque no lo hizo personalmente ni se presentó en la Justicia de Mendoza hay una fuerte sospecha de que el dinero que Daniela Heinrich -empleada y cuñada de Holguín- restituyó a los clientes estafados provino de las arcas de Megatecnología.