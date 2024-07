Declaró el presunto sicario que mató al prestamista de Maipú: "Ahora tengo mansa culpa"

Juan Carlos Frachia 3 (1).jpg Juan Carlos Fracchia, el prestamista de Maipú.

"Córdoba me dijo por dónde entrar y salir porque él puso los sensores de movimientos y las cámaras en la casa", agregó. Luego relató que cuando ingresó pensó que no había nadie en la casa y se sorprendió con Fracchia, con quien mantuvo una pelea a golpes de puño hasta que "él sacó un arma de fogueo y yo saqué el 22 mío. Tiré para asustarlo". "Ahora tengo mansa culpa. Quería pedirle perdón a la familia aunque sé que no me van a perdonar", concluyó.

Minutos después brindó su declaración Gabriel Córdoba, quien relató sobre cómo inició su relación con Fracchia con quien tuvo varios negocios ya que una vez le pidió dinero prestado y en otras ocasiones le arregló vehículos de él y de su familia. "Yo no le debía dinero a él, incluso él me estaba debiendo unos arreglos a mí", garantizó. Al mismo tiempo negó cualquier vinculación con el hecho y que conociera a su presunto cómplice.

Juan Carlos Fracchia prestamista.jpg Córdoba y Delgado, los dos imputados por el crimen en Maipú.

Testigo conocido

Otra voz que se escuchó este miércoles durante el juicio fue la de Diego Barrera, el asesino condenado por el crimen del aduanero Diego Aliaga y también un testigo clave en la causa contra el ex juez federal Walter Bento por el presunto cobro de coimas. El hombre, propuesto por la defensa de uno de los sospechosos, dijo que compartió celdas con ellos en el complejo San Felipe y que Delgado le aportó justamente esa versión del robo y Córdoba le dijo que no tenía nada que ver con el asesinato.

En un momento, el relato de Diego Barrera se desvío hacia su propia situación procesal donde aseguró que arrastró a toda su familia a la cárcel por haber matado a Aliaga, la "presunta mano derecha de Walter Bento".

Diego Barrera-juicio Walter Bento.jpg Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Crimen en Maipú

El 14 de julio de 2021, una empresa de seguridad recibió la notificación de que estaba sonando la alarma de un domicilio ubicado en calle Ameghino al 460. Como no recibían contestación por parte del propietario, se comunicaron con su pareja. La mujer se dirigió al lugar e ingresó con ayuda de personal policial. Se encontraron con Juan Carlos Fracchia que estaba tirado sobre la cama, consciente, imposibilitado para moverse y con un disparo en la cabeza.

El hombre quedó internado pero murió al día siguiente. Si bien en el lugar faltaba su teléfono celular, rápidamente los testigos reconstruyeron que el hombre era prestamista, que atendía en una oficina ubicada dentro de su domicilio y que tenía problemas con un mecánico por deuda de dinero y otros asuntos.