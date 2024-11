Condenaron a Huracán Las Heras, la AFA y los asesinos de Darío Chacón a pagar unos $35 millones

Dario Chacon.jpg Darío Chacón, la víctima fatal.

El hecho evidenció que se trataba de un episodio más de la violenta interna de la barrabrava ya que fueron condenados los hermanos Emanuel Sebastián (26) y José Luis (19) Oliva. Recibieron 4 años de prisión por homicidio en riña agravado por ser cometido en el marco de un espectáculo deportivo.

Dos semanas después fue asesinado, también en Las Heras, otro hermano de los Oliva. Una venganza.

Incluso hasta el día de hoy suelen verse banderas en la popular de Huracán Las Heras con la cara y recordando a Darío Chacón.

Fallo civil

Más allá de la condena contra los asesinos, la familia de Darío Chacón accionó en la Justicia civil. Tanto su madre como sus 5 hermanos -quienes ese día también fueron a ver el partido- reclamaron una indemnización de $5 millones y medio. Apuntaron contra la Provincia de Mendoza, el club, la AFA, la Liga Mendocina de Fútbol y los dos asesinos condenados.

Desde la Liga Mendocina contestaron que ellos no estaban a cargo de la seguridad del evento y que no había pruebas de que el crimen ocurrió adentro del estadio. La Justicia Civil le dio la derecha respecto a que esta entidad no fue quien contrató el operativo de seguridad y la excluyó de la demanda.

Desde la Provincia de Mendoza replicaron que se trató de un evento privado y que el crimen fue ajeno al encuentro deportivo ya que fue una riña entre integrantes de la barra. La Justicia negó esos argumentos pero aceptó que no se notaron deficiencias en el operativo de seguridad -sobre todo en la requisa- que realizó personal policial ese día.

El abogado de AFA argumentó que no se probó que Darío Chacón haya estado presente en el partido ese día y que tampoco se sabe si él mismo provocó la agresión de la cual fue víctima fatal. En tanto que Huracán Las Heras ni siquiera se presentó en el proceso civil.

Estas dos últimas entidades fueron halladas responsables, junto a los dos asesinos, y deberán resarcir con una suma de $24 millones -con intereses llega hasta casi $35 millones- a los familiares de Darío Chacón.

El Cuarto Tribunal de Gestión Asociada consideró que los organizadores -AFA y HLH- deben "garantizar al espectador su seguridad personal por los daños que origine el desarrollo del espectáculo o por las cosas o persona puestas por el empresario al servicio del público".