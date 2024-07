Condenaron a dos barras de Godoy Cruz que arrojaron piedras en el partido ante San Lorenzo

Incidentes en el partido de Godoy Cruz vs San Lorenzo.jpg Nicolás Rios

Además se les impusieron reglas de conducta que deberán respetar durante un plazo de 4 años para que la pena no se convierta en efectivo. Además de no volver a cometer nuevos delitos, durante ese tiempo no podrán asistir a espectáculos deportivos futbolísticos organizado por la AFA y la Conmebol.

En la causa penal resta atrapar a dos sospechosos que están identificados y también resolver la situación de otros dos que están detenidos pero hasta ahora no han arreglado un juicio abreviado: Nicolás Sebastián Sáez (36) y Daniel Sebastián Sánchez (24).

Violencia en el fútbol

En la tarde del 25 de mayo pasado, Godoy Cruz recibió como local a San Lorenzo en el estadio Malvinas Argentinas. Cuando promediaba el primer tiempo, desde la tribunal popular del Tomba comenzaron a arrojar piedras y escombros hacia el campo de juego lo que motivó que el árbitro paralizara el partido durante varios pasajes. Cuando se reanudó el segundo tiempo y los equipos empataban 1 a 1, los proyectiles continuaron cayendo sobre el césped lo que derivó en la suspensión definitiva del encuentro.

Los barrabravas del Expreso rompieron y destrozaron los baños y otras instalaciones del estadio en busca de conseguir los elementos que luego arrojaron. Algo similar había ocurrido en un encuentro anterior donde Godoy Cruz recibió a Sarmiento de Junín. Todos estos hechos están enmarcados dentro de una profunda interna dentro de la barrabrava que quedó expuesta días después con mensajes en las redes sociales de los propios protagonistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la familia de Daniel Rengo Aguilera.