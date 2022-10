Paola Gisela Gutierrez desaparecida.jpg Gisela Gutiérrez fue vista por última vez en la noche del 19 de julio del 2015.

"¿Qué le sucedió a Gisela Gutiérrez? Es la pregunta que nos hacemos hace 5 años, respuesta que a través de la investigación tal vez no sepamos nunca cuál fue el destino final de su cuerpo, ya que se hizo un pacto de silencio entre el imputado y las personas que lo acompañaban esa noche", comenzó el fiscal Torres con el alegato de apertura en la mañana de este lunes.

►TE PUEDE INTERESAR: El caso Gisela Gutiérrez será el primero en enfrentar un jurado popular con la nueva Ley

"Sabemos que la mató Héctor Días, alias Negrucho o Tuerto. Gisela tenía 24 años, era mamá de 3 hijos, estaba embarazada del cuarto hijo, vivía en un barrio humilde en la zona de La Favorita con sus padres, y que esa noche fue la última vez que la vieron. Su madre se quedó esperando su retorno. Pasaron 7 años y todavía espera lo que nunca va a suceder, el regreso con vida de su hija", sostuvo el fiscal de Homicidios.

Qué le pasó a Gisela Gutiérrez

"Claudia Viviana Gutiérrez vive a solo 300 metros de donde vivía su hermana Gisela. El 19 de julio de 2015, se fue de lo de su hermana alrededor de las 23.30. Se iba hacia su casa, y la acompañó un vecino, Oscar Bravo, y cuando estaban a 50 metros, el hombre entró a su casa. Gisela, viendo que su madre la estaba mirando, le hizo una seña como que ya regresaba, y se volvió a la calle 5, hacia la esquina. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Alrededor de la 1 de la madrugada del 20 de julio, Gisela, sin que ningún integrante de su familia supiera, fue a la casa de Héctor Negrucho Días, quien vivía en el pasaje Santa Rita, de La Favorita, a 500 metros de donde vivía Gisela", relató Torres.

gisela gutierrez hector negrucho días 2.jpg El fiscal de Homicidios, Carlos Torres.

Indicó que Días estaba con sus amigos consumiendo cervezas, "hasta que le propuso a Gisela tener sexo. Ella se negó y le dijo: 'Tuerto, qué me voy a acostar con vos'. Pero Héctor Negrucho Días, que tenía un arma de fuego sobre la mesa, se paró, se fue hasta donde estaba Gisela, le apuntó con el arma en la cabeza y le disparó. La bala ingresó y salió de la cabeza de Gisela y dejó sangre en las paredes y en el techo. En ese escenario, Días y las personas que estaba hicieron el pacto de silencio, tomaron el cadáver de Gisela, lo subieron a un auto y se lo llevaron a un puesto llamado Videla, al lado de la vivienda de los Días, y en ese lugar la hicieron desaparecer".

El fiscal alegó que ese pacto de silencio se rompió cuando Daniel Peluca Quiroga le contó a su pareja Silvana Castillo lo que había pasado en la casa del Negrucho: "le contó todo a su mujer, quien cargó con esa mochila hasta el día que declaró en la Fiscalía". Torres señaló que toda esa información fue corroborada por la Fiscalía con pruebas objetivas, lo que será demostrado durante el debate.

Juzgado por femicidio

Natalia Lorenzo, la querellante junto con Fernando Peñaloza, dijo: "Entendemos que el señor Héctor Días es culpable de haberla matado de un disparo en la cabeza".

Contó que Gisela Gutiérrez, de 24 años, era mamá de Marcos, David y Abigail, que vivía en el barrio La Favorita con sus padres e hijos, que no tenía trabajo estable y que hacía changas para darles de comer a sus hijos, ya que no contaba con el aporte económico del papá de los chicos.

gisela gutierrez natalia lorenzo.jpg Natalia Lorenzo. Junto con Fernando Peñaloza, es querellante de la causa.

"Tenía un consumo problemático de alcohol. Y un dato importante es que tres meses antes de la muerte había sido víctima de una violación, donde al menos cinco personas, a quienes no les vio la cara, abusaron de ella, e hizo la denuncia por ese delito. Como consecuencia resultó embarazada, y había decidido seguir adelante con ese embarazo", indicó Lorenzo y agregó que también estaba medicada por el estrés postraumático para llevar adelante esa situación: "Estaba vulnerable y atravesada por la violencia".

"Es cierto que el cuerpo de Gisela no está, pero la razón de que no esté es porque el señor Héctor Días la mató y la hizo desaparecer. Lo que no pudo hacer desaparecer es el resto de la prueba que sí está", insistió la querellante.

► TE PUEDE INTERESAR: Los testigos A, D y F: las claves para pedir la elevación a juicio por el asesinato de Gisela Gutiérrez

Sostuvo que "este caso está enmarcado en una problemática social que es la violencia contra las mujeres. En este caso la violencia extrema termina con la muerte de Gisela, víctima de violencia por parte del varón. Desde la querella sostenemos que en este caso ocurrió un femicidio".

"Esa noche del 19 de julio de 2015, Gisela era la única mujer que estaba en la casa de Días. Había sido violada tres meses antes del hecho, y era insistida por Días para tener sexo. Ella no quería, ella se negó como pudo, pero la respuesta que le dio el acusado fue pegarle un tiro en la cabeza. Entendemos que es un femicidio porque se dio en ese contexto", explicó Lorenzo.

Les dijo a los 12 miembros del jurado que, "si lo declaran inocente, se va a ir a su casa, impune y premiado por haber hecho bien el 'trabajo' de desaparecer a una mujer. Pero si lo declaran culpable, este juicio le va a brindar a la sociedad un mensaje: aunque se mate a una mujer y se desaparezca su cuerpo, no va a quedar impune".

Héctor Negrucho Días, inocente

Diego Pablo Henríquez, defensor del acusado de asesinar a Gisela Gutiérrez, expresó que él buscará la no culpabilidad por el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de Días. "Sostenemos como hipótesis paralela que hubo una desaparición, pero que no guarda importancia en el expediente porque no es un delito penal, por lo que la argumentación y producción de pruebas va a estar centrado en ese aspecto".

gisela gutierrez Diego Pablo Henríquez.jpg El defensor del acusado es el abogado Diego Pablo Henrìquez.

Henríquez aseguró que el crimen ocurrió entre el 20 y el 21 de julio del 2015. "Un vecino, Fernández Quiroga, nos dijo que uno o dos meses después de la desaparición de Gisela, la vio en una parada de colectivo en calles San Juan y Alem, al mediodía. Le dijo 'que la estaban buscando', pero que ella le sonrió y se subió al colectivo".

"Está acreditada la desaparición, pero me tengo que encargar de desacreditar todo lo que quiera mostrar la Fiscalía", y destacó el testimonio de Fernández ya que en un principio "era una hipótesis del Ministerio Público Fiscal y del órgano acusador de la Justicia Federal cuando se planteaba la posibilidad de trata de personas. Pero esa no fue la única hipótesis de la causa, ya que se señaló a otro hombre como posible homicida y también que el personal policial de la Comisaría 59 que estaba vinculado con esa situación, ya que Gisela estaba embarazada por una violación, y se entendía que quienes habían cometido ese hecho eran miembros de la Comisaría 59".

El defensor dijo que Días recordó lo que hizo el 20 de julio el 12 de abril de 2021 "porque no es una persona memoriosa. Pudimos acreditar de manera irrefutable que ese día estuvo en el cumpleaños de una sobrina, hay prueba documental que indica que Héctor Días estaba allí y no en otro lugar. Pero previo a que termine la investigación, se reelabora esta acusación, nos sitúa en un lugar diferente y dicen que ocurrió el 19 de julio de 2015".

Argumentó que "quieren acreditar un homicidio sin un cuerpo y sin testigos presenciales. Acá la única víctima es Héctor Días".