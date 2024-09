Alcohol al volante: tres fallos dispares para conductores que manejaron borrachos y provocaron muertes

► TE PUEDE INTERESAR: El empleado bodeguero que atropelló y mató a dos uniformados insistió con su libertad

Su abogado defensor, Pablo Cazabán, apeló ese fallo y el miércoles pasado logró que sea anulado por un Tribunal de segunda instancia integrado por los jueces Belén Salido, David Mangiafico y Luis Correa Llano. Los magistrados consideraron que la decisión de su colega estuvo mal fundamentada ya que, por ejemplo, planteó como hechos no controvertidos algunos que sí están discutidos en la causa, tales como la existencia o no de una frenada o el lugar preciso del impacto. "El fallo es pasible de algunas críticas de fundamentación relevantes", informaron. Incluso plantearon que hay una gran cantidad de prueba en la causa pero "no toda ella en un mismo sentido", como por ejemplo testigos que "si bien son profesionales, declararon desde el involucramiento afectivo porque eran compañeros de trabajo" de alguna de las víctimas fatales.

La resolución que adoptó el Tribunal no implica que Hugo Rodríguez quede en libertad. Fuentes judiciales detallaron que seguirá detenido y la Fiscalía deberá volver a pedir la prisión preventiva ante otro juez de primera instancia, lo que ocurrirá en los próximos días.

Franco Brian Guevara

Brian David Guevara accidente.jpg El expolicía manejaba alcoholizado cuando causó el accidente.

Tenía un antecedente por manejar con alcohol al volante en 2022. Estaba inhabilitado para manejar. No tenía carnet de conducir. Conducía a exceso de velocidad y con 2.79 gramos de alcohol en sangre. Todas esas fallas reunía Brian Guevara (26) a bordo de su auto Fiat Fiesta cuando chocó y mató al motociclista Néstor Nieva (43) en el Acceso Sur el 7 de julio pasado.

El expolicía fue detenido e imputado por el fiscal de Tránsito Fernando Giunta bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual -de 8 a 25 años de cárcel-. Es decir, al cometer todas esas infracciones viales se representó que podía causar la muerte de una persona y nunca cesó en su accionar. El martes pasado, el juez Juan Manuel Pina sostuvo la calificación legal y ordenó que continúe detenido en la cárcel mientras avanza la causa, ya que su defensa solicitó la prisión domiciliaria.

Lucas Armando Lescano

Lucas Armando Pérez.jpeg El penitenciario tras causar el accidente en Las Heras.

El penitenciario federal Lucas Lescano (44) conducía su camioneta Fiat Toro con 2.33 gramos de alcohol en sangre cuando chocó a un camión que estaba detenido al costado de calle Martín Fierro de Las Heras el 25 de agosto pasado. El vehículo de mayor tamaño estaba detenido porque había sufrido un desperfecto técnico y Martín Traslaviña (45) se encontraba delante del capot intentando colocar una linga. Producto del impacto, murió días después.

Tras el fallecimiento, el fiscal Giunta ordenó la detención del sospechoso y lo imputó por homicidio culposo agravado -de 3 a 6 años de prisión-. En su caso, la calificación fue más leve ya que la reconstrucción del hecho apunta a que hubo parte de responsabilidad de la víctima fatal en el accidente ocurrido en Las Heras.

En los primeros días de esta semana se realizó una audiencia ya que la defensa solicito la libertad del hombre bajo una caución de un millón de pesos. Sin embargo, la jueza Amalia Yornet rechazó la medida y ordenó que, por el momento, continúe alojado en la cárcel.