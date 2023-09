Abogados se quejaron porque fueron requisados al ingresar al Polo Judicial Penal

Polo-Judicial-Penal-700x525.jpg

Por su parte, la abogada Susana Soleti anunció que a partir de este lunes "no nos vamos a permitir requisar y si no nos dejan ingresar, dejaremos constancia y la audiencia no se realizará".

Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza emitieron un comunicado afirmando que realizaron "gestiones ante la Corte que garantizó que en el fuero penal se mantendrá el trato previsto por la Ley 4976 en su artículo 21. El Directorio indica a los colegas que estarán atentos ante cualquier situación y los invita a poner de manifiesto cualquier inconveniente. De igual modo solicitarán las disculpas correspondientes ante los actos de discriminación una vez que se identifique a los colegas que han sido requisados."

El ataque a la fiscal Claudia Ríos

El hecho ocurrió en la sala 15 del Polo Judicial de Mendoza donde este miércoles comenzó el juicio contra tres presos que están acusados de intentar a asesinar a otro recluso del penal de Almafuerte a mediados de julio de 2019. En el lugar se encontraban el juez Mauro Perassi, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la defensora oficial Ximena Morales, además de público presente.

Según la información que trascendió hasta el momento, uno de los sospechosos identificado como Hugo Eduardo Arredondo (37) logró eludir el accionar del personal del Servicio Penitenciario que los custodia, empuñó un arma blanca e intentó apuñalar a la fiscal. Esto derivó en un forcejeo en el cual la magistrada resultó ilesa. Un secretario del Tribunal, según reveló el gremio de Judiciales, acabó herido al intentar interceder.

Acto seguido, el violento intentó tomar como rehén a una persona del público, que es una estudiante de Derecho, para escapar del lugar. Pero la acción tuvo su fin por el accionar de las fuerzas de seguridad y por la propia fiscal Ríos que lo redujo con un gas pimienta.

Respecto de cómo el atacante logró ingresar a la sala con un arma blanca, existe la sospecha de que alguno de los otros reclusos que estaban siendo juzgados junto a él le pasó el elemento. De una forma u otra, hubo una falla en los mecanismos de prevención por parte de personal penitenciario.