Un jubilado de 87 años, con delicado estado de salud, logró ganarle al sistema bancario. Luego de meses de lucha, logró que la entidad de Buenos Aires le devuelva una importante suma de dinero que le había desaparecido de su cuenta.
El jubilado que le ganó al sistema: un banco le devolverá $11 millones
El damnificado aceptó el ofrecimiento del banco, logrando recuperar la tranquilidad y su patrimonio tras meses de angustia y denuncias penales
El cliente del banco denunció hace un puñado de meses que detectó transferencias que no realizó por $11 millones. Este episodio generó la intervención de la Defensoría del Consumidor de San Isidro que terminó fallando a favor del jubilado radicado en Villa Adelina.
Luego de una serie de audiencias conciliatorias, la entidad bancaria aceptó reintegrar parte de la suma que había desaparecido de forma misteriosa de su cuenta que tiene desde hace años en esa sucursal.
El jubilado que le ganó al banco
La pesadilla del vecino comenzó cuando, al intentar realizar una extracción en la sucursal bancaria, descubrió un faltante de 10.000 dólares. Según consta en la denuncia, el sistema registraba movimientos, extracciones y transferencias a terceros que el jubilado desconocía por completo.
Claro que había un antecedentes reciente para explicar eso: el hombre había pedido su tarjeta de crédito días atrás. Pero a pesar de haber denunciado previamente el extravío y haber obtenido un nuevo plástico, los fondos seguían sin aparecer en su cuenta bancaria.
Ante la falta de respuestas iniciales por parte del banco, el vecino -quien padece problemas de salud- acudió a la oficina municipal de Defensa del Consumidor. Allí se inició un expediente, activando de inmediato los mecanismos de la Ley 24.240 para proteger sus derechos.
En la audiencia, la apoderada de la entidad bancaria presentó una oferta para cerrar el conflicto. Bajo el acta de conciliación, la entidad se comprometió a acreditar los $11. millones en la caja de ahorro del vecino en un plazo máximo de 15 días hábiles. El damnificado aceptó el ofrecimiento, logrando recuperar la tranquilidad y su patrimonio tras meses de angustia y denuncias penales.