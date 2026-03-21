El jubilado que le ganó al sistema: un banco le devolverá $11 millones

sueldo-cajero-automático1 El jubilado logró demostrar que no era él quien había sacado el dinero del banco.

El jubilado que le ganó al banco

La pesadilla del vecino comenzó cuando, al intentar realizar una extracción en la sucursal bancaria, descubrió un faltante de 10.000 dólares. Según consta en la denuncia, el sistema registraba movimientos, extracciones y transferencias a terceros que el jubilado desconocía por completo.

Claro que había un antecedentes reciente para explicar eso: el hombre había pedido su tarjeta de crédito días atrás. Pero a pesar de haber denunciado previamente el extravío y haber obtenido un nuevo plástico, los fondos seguían sin aparecer en su cuenta bancaria.

Ante la falta de respuestas iniciales por parte del banco, el vecino -quien padece problemas de salud- acudió a la oficina municipal de Defensa del Consumidor. Allí se inició un expediente, activando de inmediato los mecanismos de la Ley 24.240 para proteger sus derechos.

En la audiencia, la apoderada de la entidad bancaria presentó una oferta para cerrar el conflicto. Bajo el acta de conciliación, la entidad se comprometió a acreditar los $11. millones en la caja de ahorro del vecino en un plazo máximo de 15 días hábiles. El damnificado aceptó el ofrecimiento, logrando recuperar la tranquilidad y su patrimonio tras meses de angustia y denuncias penales.