Desenterró el cadáver de su hermana y la llevó al banco porque no le creían que había muerto y no le daban sus ahorros

El señor, identificado como Jeetu Munda, aseguró que había ido varias veces al banco para reclamar la plata que estaba guardada en la cuenta de su hermana. Sin embargo, la respuesta era siempre la misma: “Aunque les decía que ella había muerto, insistían en que trajera a la titular”.

“Cavé la tumba y saqué el esqueleto como prueba de su muerte”, sostuvo el hombre tribal. El incidente ocurrió luego de que el establecimiento le pidiera el acta de defunción para proceder legalmente a la retirada del efectivo.

Sin embargo, ante la negativa de entregar el dinero sin el certificado, Munda fue hasta la tumba de su hermana, exhumó los restos y los llevó hasta la sucursal para demostrar que había muerto.

Al ver la situación, los empleados llamaron horrorizados a la policía. Después de varios minutos, el hombre de la tribu recuperó el cadáver de su hermana y lo enterró nuevamente en el lugar que correspondía.

cadaver

“La policía lo convenció y le pidió que recogiera el certificado de defunción. Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado”, informó el inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu.

De acuerdo con la policía, la hermana de Jeetu Munda murió hace dos meses y tenía una cuenta en un banco rural de Mallipasi con aproximadamente 19.300 rupias.

Después del hecho, trascendió que el hombre es analfabeto y no entendía que necesitaba el certificado, por eso accionó de esa manera. Por otro lado, los empleados del banco aseguraron que Munda se encontraba en estado de ebriedad a la hora de presentarse en la sucursal.

Fuente: tn.com.ar