Condenaron al hombre que causó un incendio en un aguantadero para matar a una mujer

Roberto Manuel Baigorria (36) pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido el siniestro ocurrido en noviembre pasado, donde una mujer de 33 años casi pierde la vida. El defensor oficial Gabriel Galeota y la fiscal Florencia Díaz Peralta acordaron que la pena sea de 7 años de cárcel por tentativa de homicidio simple.

roberto baigorria incendio El hombre condenado por el incendio en la Cuarta Sección.

En una próxima audiencia también se resolverá la situación de su hermana, Lorena Baigorria (41). Esta mujer no estaba acusada del intento de crimen pero sí de omitir auxiliar a la víctima. En su caso, se realizará una suspensión de juicio a prueba por lo que mantendrá su libertad y será sobreseída, siempre y cuando cumpla ciertas normas de conducta.