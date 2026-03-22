Lo que parecía ser un incendio accidental terminó en una condena por un intento de crimen. Un hombre fue condenado este viernes por haber prendido fuego una casa que funcionaba como un aguantadero en la Cuarta Sección con intenciones de terminar con la vida de una mujer.
Condenaron al hombre que causó un incendio en un aguantadero para matar a una mujer
Este viernes terminó la investigación que nació tras el incendio ocurrido en noviembre del año pasado
Roberto Manuel Baigorria (36) pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido el siniestro ocurrido en noviembre pasado, donde una mujer de 33 años casi pierde la vida. El defensor oficial Gabriel Galeota y la fiscal Florencia Díaz Peralta acordaron que la pena sea de 7 años de cárcel por tentativa de homicidio simple.
En una próxima audiencia también se resolverá la situación de su hermana, Lorena Baigorria (41). Esta mujer no estaba acusada del intento de crimen pero sí de omitir auxiliar a la víctima. En su caso, se realizará una suspensión de juicio a prueba por lo que mantendrá su libertad y será sobreseída, siempre y cuando cumpla ciertas normas de conducta.
La declaración de la víctima del incendio
En la siesta del 11 de noviembre pasado, un incendio afectó una propiedad ubicada en la Cuarta Sección. Las llamas afectaron casi la totalidad de la casa, que ya de por sí era precaria porque funcionaba como un aguantadero en esa zona de Ciudad.
En los primeros días de diciembre, ya de alta, la víctima logró brindar su testimonio y señaló al sospechoso como el autor del incendio. La mujer explicó que Roberto Baigorria llegó hasta aguantadero, donde también vive y ejerce la prostitución su hermana, Lorena Baigorria. "Me llamó afuera de la pieza, me pegó en la nuca con un fierro y me dijo que queríamos hacerle algo a su hermana. Decía incoherencias", explicó. "Ahí me prendió fuego y me dijo 'vos te quedás adentro'. No me dejaba salir. No sé por qué pasó pero me quería quemar, me quería matar quemada", graficó.