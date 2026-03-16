La alarma se encendió en la noche del domingo cuando, cerca de las 21.30 vecinos de Santa Rosa advirtieron que salía humo de un depósito de la comuna. En el acto dieron aviso a la Policía y poco después llegaron los bomberos que desplegaron todo un operativo para enfrentar el incendio.
Se incendió un depósito de la comuna de Santa Rosa y la intendencia no atenderá este lunes
El fuego se inició en el techo de un depósito de compras y suministros. La intendencia está cerrada para evaluar los daños y por seguridad de los empleados
Según confirmaron desde la municipalidad el fuego se inició en el techo del depósito de Compras y Suministros, presumiblemente por un corto circuito en esa dependencia.
Al parecer las llamas se propagaron principalmente por el techo de esa dependencia y ante el despliegue de las dotaciones de Bomberos de la Policía de Mendoza, más un refuerzo de Bomberos Voluntarios, policías de la Comisaría 21, Defensa Civil departamental, Seguridad Ciudadana y profesionales del Hospital de Santa Rosa, se logró extinguir el fuego.
Sin embargo, esa tarea más el enfriamiento necesario para evitar que se volviera a encender, llevó más de dos horas de trabajo.
Según el primer informe de Bomberos el incendio solo afectó algunas estanterías y productos de librería que se encontraban almacenados allí.
Por el incendio no atenderá la intendencia de Santa Rosa
Tras el siniestro, desde la intendencia informaron que el edificio central de la comuna de Santa Rosa no estará activo en la jornada de este lunes para hacer un balance de los daños y como una medida de seguridad para los trabajadores, por si el fuego hubiese provocado algún riesgo de derrumbe.
De igual manera confirmaron que la atención al público en el resto de las dependencias será con normalidad.