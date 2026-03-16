Se incendió un depósito de la comuna de Santa Rosa y la intendencia no atenderá este lunes

Incendio en Santa Rosa 2 El incendio en la comuna de Santa Rosa se inició en un depósito de Compras y Suministros, presumiblemente por un desperfecto eléctrico.

Sin embargo, esa tarea más el enfriamiento necesario para evitar que se volviera a encender, llevó más de dos horas de trabajo.

Según el primer informe de Bomberos el incendio solo afectó algunas estanterías y productos de librería que se encontraban almacenados allí.

Por el incendio no atenderá la intendencia de Santa Rosa

Tras el siniestro, desde la intendencia informaron que el edificio central de la comuna de Santa Rosa no estará activo en la jornada de este lunes para hacer un balance de los daños y como una medida de seguridad para los trabajadores, por si el fuego hubiese provocado algún riesgo de derrumbe.

De igual manera confirmaron que la atención al público en el resto de las dependencias será con normalidad.