Natalio Federico Quiroga (35) tenía un negocio montado desde hacía varios años: el de los efectos especiales. Le iba bastante bien, incluso trabajando en eventos importantes como partidos oficiales de la Copa Argentina. Sin embargo, una grave negligencia derivó en un incendio a fines del año pasado que tuvo como consecuencia la muerte de una mujer y, este miércoles, una condena penal en su contra.
Condenaron al productor de efectos especiales por un incendio con pirotecnia donde murió una mujer
Natalio Quiroga (35) fue condenado a 3 años de prisión en efectivo bajo la calificación de incendio seguido de muerte
Con un emprendimiento bajo su propio nombre, Natalio Quiroga se dedicaba a los efectos especiales en eventos. Desde material de pirotecnia hasta cabinas de fotos eran algunos de los servicios que ofrecía desde hacía varios años.
Pero cometió un grave error: acopiar miles de elementos pirotécnicos en un lugar peligroso y hasta prohibido por ordenanzas municipales. En esa casa ubicada en calle Jorge Newbery de Godoy Cruz, a pocas cuadras de la plaza departamental, se produjo un incendio en la siesta del 22 de diciembre pasado que terminó con la vida de una mujer.
El incendio y la condena
Las llamas que se iniciaron en el interior de la propiedad estuvieron alimentadas por los 1.700 elementos pirotécnicos que Natalio Quiroga guardaba irresponsablemente en el lugar. El fuego se expandió en cuestión de segundos afectó a una familia que habitaba en el lugar integrada por una mujer de 33 años, un hombre de 27 y dos niños de 12 y 8 años. Todos debieron ser asistidos por intoxicación por monóxido de carbono, aunque lograron sobrevivir.
No corrió la misma suerte Ángela Daniela Prado Chaparro, una mujer de 45 años que se encontraba circunstancialmente en el lugar. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, quedó internada en el Hospital Lagomaggiore y terminó muriendo al día siguiente.
El fiscal Juan Manuel Sánchez comenzó a investigar el hecho y ordenó la detención e imputación de Natalio Quiroga. La acusación fue por incendio culposo seguido de muerte y tenencia ilegal de arma de fuego -en una de las habitaciones se encontró una pistola Bersa calibre 380-.
Este miércoles se realizó un juicio abreviado donde las partes pactaron una pena de 3 años de prisión en efectivo contra el productor. Fuentes judiciales detallaron que los cumplirá con arresto domiciliario, situación en la que ya se encuentra porque está en silla de ruedas -luego de un accidente medular que sufrió a mediados de 2020-.
Finiquitada la parte penal, el incendio tendrá un episodio judicial más ya que las víctimas realizaron una demanda civil reclamando $300 millones de indemnización por la muerte de la mujer.