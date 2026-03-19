Condenaron al productor de efectos especiales por un incendio con pirotecnia donde murió una mujer

incendio godoy cruz El incendio que se produjo en Godoy Cruz.

El incendio y la condena

Las llamas que se iniciaron en el interior de la propiedad estuvieron alimentadas por los 1.700 elementos pirotécnicos que Natalio Quiroga guardaba irresponsablemente en el lugar. El fuego se expandió en cuestión de segundos afectó a una familia que habitaba en el lugar integrada por una mujer de 33 años, un hombre de 27 y dos niños de 12 y 8 años. Todos debieron ser asistidos por intoxicación por monóxido de carbono, aunque lograron sobrevivir.

No corrió la misma suerte Ángela Daniela Prado Chaparro, una mujer de 45 años que se encontraba circunstancialmente en el lugar. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, quedó internada en el Hospital Lagomaggiore y terminó muriendo al día siguiente.

El fiscal Juan Manuel Sánchez comenzó a investigar el hecho y ordenó la detención e imputación de Natalio Quiroga. La acusación fue por incendio culposo seguido de muerte y tenencia ilegal de arma de fuego -en una de las habitaciones se encontró una pistola Bersa calibre 380-.

incendio en negocio de pirotecnia en godoy cruz El incendio ocurrió en una casa ubicada a metros de la plaza de Godoy Cruz. Foto: Cristian Morón

Este miércoles se realizó un juicio abreviado donde las partes pactaron una pena de 3 años de prisión en efectivo contra el productor. Fuentes judiciales detallaron que los cumplirá con arresto domiciliario, situación en la que ya se encuentra porque está en silla de ruedas -luego de un accidente medular que sufrió a mediados de 2020-.

Finiquitada la parte penal, el incendio tendrá un episodio judicial más ya que las víctimas realizaron una demanda civil reclamando $300 millones de indemnización por la muerte de la mujer.