Zodiaco: los signos que tendrán mucha suerte en Navidad

TAURO (20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Casi sin proponérselo, los taurinos serán de los más afortunados en el sexo para las fiestas navideñas. No le teman a las citas ni a dar un pasito más en esa conversación por Whatsapp que viene desde hace un tiempito y parece estancada. Tienen todo a su favor para que les vaya bien en estas navidades. Grandes oportunidades de "conquistar y concretar". No deben perder la calma, pero sí atreverse a tirar un centro: alguien va a cabecear y habrá "goles" que festejar. Los que ya tienen pareja, también tendrán alguna noche buena extra que festejar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ya comenzaron sus vacaciones y las cuentas están bastante ordenadas y al día, pero parece haber en su camino una sorpresita extra. Más allá de la crisis, es muy posible que la suerte les dé una mano antes de que termine el año con algún dinero inesperado. Anímense a jugar esos números que siempre les han gustado y poco resultados les han dado. Cómprense un boleto de cualquier lotería para estas fechas, tienen una posibilidad más que en otros tiempos. Eso sí, sean muy positivos porque ¡a la suerte hay que ayudarla!

Te puede interesar: Los signos que la pasan mal en las fiestas

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buena suerte en la salud para ustedes. Llegan resultados positivos de exámenes médicos que esperaban hace un tiempo y obtendrán tranquilidad. Esas afecciones y dolorcitos que los aquejan ya casi crónicamente, desaparecerán en Navidad, o al menos no estarán serán tan "persistentes". Es importante que los nacidos bajo el signo de Libra no se confíen y se cuiden con las comidas navideñas. Que tengan suerte en su salud no significa que no les dolerá la cabeza o el hígado al día siguiente si exageraron con la comida y la bebida en la cena navideña.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Para los sagitarianos la suerte se manifestará en el amor. Si tienen pareja, en esta Navidad se afianzará la relación y lo mismo pasará con los afectos familiares. Si no tienen pareja, hay algo en el futuro cercano que les hará experimentar la alegría de estar enamorados. ¡Hay que aprovechar estos tiempos que algunos llaman mágicos!. Y, sagitarianos, estén atentos: el amor llama a su perta en esta Navidad. ¡Aprovechen y disfruten!