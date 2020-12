Los signos del zodiaco que no se preocupan por su apariencia

ESCORPIO

La ropa no existe en su vida. Escorpio puede estar todo una semana con las zapatillas sucias y no le afecta. No esta pendiente de la imagen porque para ellos las cosas más importantes son carnales y pasionales, lo mejor de la vida se hace sin nada de ropa.

ARIES

Son muy sensibles y ven más allá. Para los arianos siempre lo que importa es lo de adentro y se lo toman muy enserio. Creen que para mantener la esencia no importa en absoluto la apariencia por lo que su imagen suele quedar en segundo plano.

TAURO

La moda no aparece en la vida de Tauro. Para los nacidos bajo este signo ser fashion no es parte de sus prioridades. Les cuesta combinar, no saben elegir adecuadamente lo que les favorece y por lo general prefieren prendas deportivas y casuales.

LEO

Leo se caracteriza por ser poderoso y buscar siempre llamar la atención. Sin embargo a la hora de vestirse esa necesidad suele convertirse en error ya que les cuesta entender que menos es mas.