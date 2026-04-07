Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán desafíos en el Mes del Dragón de Agua

Para el horóscopo chino, sin embargo, no todos los signos logran alinearse con esta vibración, y algunos deberán enfrentar tensiones que pondrán a prueba su capacidad de adaptación.

horoscopo chino predicciones signos mes dragon de agua 1 Los 3 signos del horóscopo chino tendrán desafíos en el Mes del Dragón de Agua Yang.

Horóscopo chino: la energía del Mes del Dragón de Agua

En este contexto, los signos del horóscopo chino menos compatibles con el Dragón de Agua experimentarán desafíos vinculados a la presión externa, decisiones complejas y la necesidad de abandonar estructuras rígidas. La clave estará en comprender que estos movimientos no buscan obstaculizar, sino empujar hacia una transformación necesaria.