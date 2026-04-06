Horóscopo chino: las predicciones del Mes del Dragón de Agua para los 12 signos del zodiaco.

En el horoscopo chino, el Mes del Dragón de Agua, que comenzó este 4 de abril de 2026, marca para los signos una etapa de fuerte dinamismo. Dentro de la astrología china, el Dragón es símbolo de poder, ambición y transformación, una energía que impulsa a tomar decisiones relevantes y a avanzar sin temor hacia nuevos escenarios. Al combinarse con el Agua Yang, este impulso adquiere fluidez, inteligencia estratégica y una intuición que permite anticiparse a los acontecimientos. Este mes se desarrolla bajo la influencia del año del Caballo de Fuego, lo que intensifica el movimiento y agrega una dosis de pasión, rapidez y determinación.