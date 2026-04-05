El calendario del horóscopo chino marca el inicio del Mes del Dragón de Agua (a partir de este 4 de abril de 2026), que se presenta para los signos zodiacales como un período de expansión, movimiento y decisiones que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. El Dragón es símbolo de poder, ambición y liderazgo, una energía que impulsa a salir de la zona de confort para avanzar con determinación. Al unirse con el elemento Agua, esta fuerza se vuelve más intuitiva, adaptable y estratégica, favoreciendo los avances que nacen tanto de la inteligencia como de la sensibilidad.
Astrología china
Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán suerte y prosperidad en el Mes del Dragón de Agua
En el horóscopo chino, el Mes del Dragón de Agua crea un escenario de expansión y oportunidades afortunadas para algunos signos orientales
Según el horóscopo chino, este mes del Dragón no solo moviliza proyectos, sino que también abre puertas inesperadas para los signos que estén preparados para actuar con visión. La influencia del Agua suaviza la intensidad del Dragón, permitiendo que las oportunidades fluyan con mayor naturalidad. En este escenario, algunos signos del zodiaco chino logran alinearse de forma más directa con esta vibración, convirtiéndose en los principales beneficiados del período.
Horóscopo chino: qué es el Mes del Dragón de Agua
- Periodo del mes: 4 de abril al 5 de mayo de 2026
- Elemento regente: Agua Yang
- Energía predominante: expansión, oportunidades inesperadas, liderazgo estratégico, intuición fortalecida y crecimiento material
- Signos que vibran en armonía: Rata, Mono y Gallo
Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán suerte y prosperidad en el Mes del Dragón de Agua
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una etapa de crecimiento donde las oportunidades llegan a través de contactos, alianzas o propuestas inesperadas que favorecen el desarrollo económico. La afinidad con el Dragón permite que las decisiones tomadas en este período tengan impacto positivo a mediano plazo. En el ámbito laboral se abren caminos que invitan a asumir nuevos desafíos con confianza. La intuición será clave para elegir correctamente entre varias opciones favorables
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del mes potencia la inteligencia natural del Mono, facilitando avances rápidos en proyectos que requieren creatividad y estrategia. Surgen oportunidades para destacarse profesionalmente y demostrar habilidades que venían pasando desapercibidas. En el plano económico se presentan mejoras que responden a decisiones acertadas del pasado. La capacidad de adaptación permitirá aprovechar cada situación a favor
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): este signo encuentra en el Dragón un aliado que impulsa el orden, la disciplina y el crecimiento material. Durante este mes se favorecen acuerdos, inversiones o decisiones laborales que aportan estabilidad a largo plazo. La claridad mental permitirá organizar recursos y evitar errores innecesarios. En lo personal, se fortalecen vínculos que aportan seguridad y acompañamiento
- Dragón, el BONUS (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): ¡cómo nos vamos a olvidar de destacar al Dragón, protagonista del mes! Para este signo se activa un ciclo de gran poder personal, donde su capacidad de liderazgo encuentra respaldo en la fluidez del elemento Agua. Los nacidos bajo el Dragón podrán tomar decisiones importantes, avanzar en proyectos ambiciosos y consolidar posiciones tanto en lo profesional como en lo económico, siempre que actúen con inteligencia estratégica y no desde la impulsividad