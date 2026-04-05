Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán suerte y prosperidad en el Mes del Dragón de Agua.

El calendario del horóscopo chino marca el inicio del Mes del Dragón de Agua (a partir de este 4 de abril de 2026), que se presenta para los signos zodiacales como un período de expansión, movimiento y decisiones que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. El Dragón es símbolo de poder, ambición y liderazgo, una energía que impulsa a salir de la zona de confort para avanzar con determinación. Al unirse con el elemento Agua, esta fuerza se vuelve más intuitiva, adaptable y estratégica, favoreciendo los avances que nacen tanto de la inteligencia como de la sensibilidad.