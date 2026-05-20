HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 21 de mayo, día de la Cabra de Madera Yin.

Signo regente del día: Cabra

Cabra Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cerdo

Conejo, Cerdo Animales incompatibles: Búfalo

Búfalo Actividades recomendadas: crear, decorar, sanar emociones, compartir tiempo con seres queridos, practicar actividades artísticas, descansar y reconectar con la naturaleza

crear, decorar, sanar emociones, compartir tiempo con seres queridos, practicar actividades artísticas, descansar y reconectar con la naturaleza Actividades a evitar: dramatizar problemas, tomar decisiones bajo presión emocional, aislarse demasiado, gastos impulsivos, asumir cargas ajenas innecesarias

Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Madera Yin

En el horóscopo chino, la Cabra de Madera Yin avanza suavemente sobre la jornada como una melodía antigua que despierta recuerdos, sensibilidad y una profunda necesidad de belleza interior. La Madera Yin nutre el espíritu creativo y emocional de la Cabra, transformando el día en un espacio fértil para sanar, imaginar y conectar con aquello que alimenta el alma. Esta energía favorece la empatía, la inspiración artística, los vínculos sinceros y toda actividad realizada con delicadeza y autenticidad. Las emociones estarán más visibles que de costumbre, pero también más honestas, permitiendo comprender mejor lo que el corazón realmente necesita. Sin embargo, cuando la sensibilidad se desborda, pueden aparecer inseguridades, nostalgias o una tendencia a absorber demasiado las tensiones ajenas.