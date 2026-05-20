El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 21 de mayo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 21 de mayo, día de la Cabra de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cabra
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cerdo
- Animales incompatibles: Búfalo
- Actividades recomendadas: crear, decorar, sanar emociones, compartir tiempo con seres queridos, practicar actividades artísticas, descansar y reconectar con la naturaleza
- Actividades a evitar: dramatizar problemas, tomar decisiones bajo presión emocional, aislarse demasiado, gastos impulsivos, asumir cargas ajenas innecesarias
Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Madera Yin
En el horóscopo chino, la Cabra de Madera Yin avanza suavemente sobre la jornada como una melodía antigua que despierta recuerdos, sensibilidad y una profunda necesidad de belleza interior. La Madera Yin nutre el espíritu creativo y emocional de la Cabra, transformando el día en un espacio fértil para sanar, imaginar y conectar con aquello que alimenta el alma. Esta energía favorece la empatía, la inspiración artística, los vínculos sinceros y toda actividad realizada con delicadeza y autenticidad. Las emociones estarán más visibles que de costumbre, pero también más honestas, permitiendo comprender mejor lo que el corazón realmente necesita. Sin embargo, cuando la sensibilidad se desborda, pueden aparecer inseguridades, nostalgias o una tendencia a absorber demasiado las tensiones ajenas.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 21 de mayo, día de la Cabra de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): percibe una energía emocional que le invita a detenerse y escuchar más profundamente lo que siente. La Cabra de Madera Yin le ayuda a bajar el exceso de pensamiento racional. Puede encontrar claridad en conversaciones sinceras o momentos de tranquilidad. Es un buen día para cuidar su bienestar emocional. La sensibilidad le mostrará respuestas importantes
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): enfrenta una jornada donde las emociones y la falta de estructura pueden incomodarlo más de lo habitual. La Cabra de Madera Yin es su opuesto energético. Puede sentirse exigido emocionalmente o algo fuera de control. Será importante actuar con paciencia y no endurecerse frente a lo sensible. La flexibilidad aliviará tensiones internas
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): encuentra en esta energía una pausa necesaria para reconectar con deseos y emociones que había dejado de lado. La Cabra de Madera Yin suaviza su intensidad habitual. Puede vivir encuentros cálidos y momentos de inspiración inesperada. Es un buen momento para expresarse con autenticidad. La calma renovará su energía
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se mueve en armonía absoluta con la energía del día, como un jardín floreciendo después de la lluvia. La Cabra de Madera Yin potencia su creatividad, sensibilidad y capacidad de conectar emocionalmente. Puede disfrutar de momentos profundamente significativos. Es un día ideal para el arte, el amor y la introspección. Su intuición brillará con suavidad y belleza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): siente que el día le pide bajar la intensidad y prestar más atención a las emociones propias y ajenas. La Cabra de Madera Yin le invita a mostrarse más humano y receptivo. Puede fortalecer vínculos importantes si escucha con empatía. Es un buen momento para dejar de lado el orgullo. La sensibilidad será una fortaleza inesperada
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): percibe una atmósfera emocional rica y sutil que alimenta su intuición y creatividad natural. La Cabra de Madera Yin favorece la reflexión profunda y la conexión espiritual. Puede comprender mejor situaciones complejas desde el silencio y la observación. Es un día ideal para meditar o crear. Su percepción será extraordinariamente fina
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra en esta jornada una energía amable que suaviza tensiones recientes y le permite respirar con más libertad emocional. La Cabra de Madera Yin potencia su lado afectuoso y espontáneo. Puede vivir momentos cálidos junto a personas importantes. Es un buen momento para disfrutar sin tantas exigencias. La tranquilidad le devolverá inspiración
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): vive una jornada donde cada emoción parece teñirse de profundidad, belleza y significado personal. La Cabra de Madera Yin amplifica su sensibilidad artística y espiritual. Puede sanar heridas emocionales o encontrar respuestas interiores importantes. Es un momento ideal para rodearse de armonía y afecto sincero. Su corazón irradiará una serenidad especial
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): siente que el día le pide una pausa emocional que normalmente intenta evitar mediante el movimiento constante. La Cabra de Madera Yin le invita a conectar más profundamente consigo mismo. Puede descubrir algo valioso si deja de distraerse. Es un buen momento para escuchar sus verdaderas necesidades. La introspección traerá claridad
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): percibe una energía demasiado emocional para su necesidad de orden y lógica, aunque también puede enseñarle nuevas formas de comprensión. La Cabra de Madera Yin le invita a suavizar críticas y expectativas rígidas. Puede mejorar relaciones importantes si actúa con más ternura. Es un buen día para escuchar antes de corregir. La empatía será esencial
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra en esta energía un refugio emocional donde puede sentirse comprendido y valorado sin necesidad de demostrar fortaleza constante. La Cabra de Madera Yin fortalece su necesidad de afecto sincero. Puede compartir momentos íntimos y reparadores. Es un día ideal para fortalecer vínculos importantes. La honestidad emocional traerá paz
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se mueve en perfecta sintonía con esta vibración cálida y sensible, disfrutando intensamente de cada experiencia emocional auténtica. La Cabra de Madera Yin potencia su ternura, creatividad y capacidad de amar profundamente. Puede vivir encuentros llenos de comprensión y dulzura. Es un momento ideal para disfrutar de los placeres simples de la vida. Su energía irradiará calma y bienestar