Horóscopo maya de la semana: descubre las predicciones para todos sus signos del 16 al 22 de marzo.

Durante esta semana, el calendario sagrado del horóscopo maya activa en sus 13 signos una vibración de reajuste consciente y expansión gradual. Las energías del período impulsan a revisar decisiones recientes y a ordenar prioridades emocionales antes de iniciar nuevos ciclos personales. Se favorece la claridad mental, el aprendizaje a través de la observación y la construcción de estabilidad desde pequeñas acciones sostenidas. Estos serán los signos más favorecidos de la semana:

Halcón

Serpiente

Venado

horoscopo maya signos predicciones semana 2

Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): esta semana invita a reorganizar prioridades personales con mayor claridad emocional. La energía favorece tomar distancia de preocupaciones que no dependen directamente de tus acciones. A mitad de semana podrías descubrir una solución sencilla a un asunto que parecía complejo. Conviene actuar con paciencia y evitar reacciones impulsivas frente a comentarios externos. Hacia el final del período sentirás mayor seguridad en tus decisiones. La estabilidad emocional se fortalecerá si mantienes una actitud constante

Mono (10 de enero - 6 de febrero): los próximos días impulsan a ordenar ideas y canalizar la creatividad en objetivos concretos. La energía de la semana favorece conversaciones que ayudan a aclarar malentendidos recientes. A medida que avancen los días se abrirán oportunidades para expresar tus opiniones con mayor libertad. Conviene evitar dispersarte en múltiples tareas al mismo tiempo. La constancia permitirá cerrar pendientes que venían postergándose. Al finalizar la semana sentirás una renovada claridad mental

Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): esta semana se presenta especialmente favorable para ampliar tu visión sobre proyectos personales. La energía cósmica fortalece la intuición y permite detectar oportunidades que otros no perciben. Durante los primeros días podrías recibir información útil para tomar decisiones importantes. Conviene observar con atención antes de actuar, evitando precipitar conclusiones. A mitad de semana se clarificará un camino que parecía incierto. El cierre del período traerá confianza renovada en tu dirección futura

Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): los próximos días invitan a actuar con firmeza pero también con prudencia emocional. La energía semanal favorece resolver situaciones que requerían valentía interior. Durante la mitad de la semana podrías sentir un impulso fuerte de proteger tus propios intereses. Conviene elegir cuidadosamente las batallas que realmente valen la pena. Hacia el final del período se percibirá mayor calma en el entorno. La sensación de control personal se fortalecerá

Zorro (4 de abril - 1 de mayo): esta semana impulsa a adaptarte con inteligencia a cambios inesperados. La energía favorece encontrar soluciones prácticas cuando surgen imprevistos. Durante los primeros días notarás que tu capacidad de negociación resulta especialmente efectiva. Conviene mantener flexibilidad mental frente a nuevas propuestas. A mitad de semana podrías recibir noticias que modifican algunos planes iniciales. El cierre del período traerá mayor equilibrio entre responsabilidades y descanso

Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): los próximos días marcan un proceso profundo de transformación interna. La energía cósmica favorece liberarte de patrones emocionales que ya no tienen lugar en tu vida. Durante la primera mitad de la semana podrías comprender una verdad importante sobre un vínculo cercano. Conviene confiar en tu intuición antes que en opiniones externas. A medida que avance el período sentirás mayor claridad sobre decisiones personales. La semana terminará con una sensación de renovación y fortaleza interior

Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): esta semana favorece la organización práctica y el uso consciente de tu energía. Los primeros días impulsan a ordenar tareas pendientes que se habían acumulado. La energía del calendario maya apoya la planificación cuidadosa y la administración del tiempo. Conviene evitar asumir más responsabilidades de las que realmente puedes manejar. A mitad de semana se abrirá un espacio para resolver asuntos financieros o laborales. El cierre del período traerá satisfacción por los avances realizados

