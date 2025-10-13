Horóscopo maya del martes 14 de octubre: conoce tu signo y la energía cósmica de este día

Energía cósmica del día: día guiado por las vibraciones del número sagrado 7 y las corrientes ascendentes del viento divino.

Esta jornada abre portales de conexión entre el pensamiento y la palabra, entre lo invisible y lo audible. La energía del día invita a transformar las ideas en actos y los silencios en revelaciones. Las fuerzas cósmicas estimulan la sabiduría interior y la comprensión profunda de los mensajes que llegan desde los planos espirituales. Quien se mantenga en calma podrá escuchar con claridad la voz del alma y comprender su propósito en el tejido universal.