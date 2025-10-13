El horóscopo chino presenta el día del Dragón de Fuego Yang, una jornada poderosa y magnética. El Dragón es un signo de liderazgo, expansión y vitalidad. Su energía eleva la motivación, despierta la confianza y enciende el deseo de concretar proyectos ambiciosos. La astrología china indica que es un día ideal para tomar decisiones importantes, iniciar actividades creativas y defender ideas con pasión, siempre evitando los impulsos desmedidos. El Fuego Yang potencia la valentía, pero también puede amplificar tensiones si no se canaliza con sabiduría. Actividades recomendadas: negociar, emprender, hacer ejercicio o estudiar algo inspirador; no se aconsejan las discusiones, las comparaciones o los excesos emocionales.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 14 de octubre, día del Dragón de Fuego Yang