El horóscopo chino presenta el día del Conejo de Madera Yin, una jornada que resplandece por su armonía, sensibilidad y diplomacia. La energía del Conejo de Madera Yin favorece los acuerdos, la estética y las relaciones sinceras basadas en la comprensión mutua. Es un día ideal para sanar vínculos, iniciar procesos artísticos o dedicar tiempo a la reflexión interior. Para la astrología china, la Madera Yin invita al crecimiento sereno, al diálogo amable y a la búsqueda de la belleza en los pequeños detalles. Actividades recomendadas: reuniones familiares, actividades creativas, decoración o jardinería. Deben evitarse las discusiones impulsivas, los juicios severos y las decisiones tomadas desde la prisa.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 13 de octubre, día del Conejo de Madera Yin