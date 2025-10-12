Horóscopo maya del lunes 13 de octubre: conoce la energía cósmica de este día

Energía cósmica del día: el lunes 13 de octubre de 2025 vibra con una energía de claridad y realineación interior. El cielo maya proyecta una corriente de equilibrio entre mente y espíritu, invitando a reconocer lo esencial y liberar lo que pesa. Es un día ideal para enfocarse en los propósitos del alma y escuchar las señales del entorno con humildad y atención. La armonía surge de los actos conscientes, y la sabiduría se revela en los pequeños gestos cotidianos.

