Horóscopo maya: las predicciones para hoy domingo 12 de octubre

Energía cósmica del día: el domingo 12 de octubre de 2025 se abre con un tono de purificación y expansión espiritual. Las fuerzas cósmicas fluyen en equilibrio entre introspección y celebración, impulsando a soltar lo que ya cumplió su ciclo. Es un día para agradecer, perdonar y crear espacio para nuevas bendiciones. El alma encuentra paz en los gestos simples, y la mente se aclara al escuchar al corazón.

