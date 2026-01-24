Según el horóscopo maya, la energía de este domingo se manifiesta como un pulso de integración espiritual dentro del tiempo sagrado maya, favoreciendo la conexión entre experiencia y aprendizaje. Las vibraciones cósmicas invitan a cerrar ciclos emocionales con serenidad y conciencia. Es un día propicio para reflexionar, agradecer lo transitado y preparar el terreno interno para una nueva etapa. La armonía se alcanza cuando se respeta el silencio y la intuición.

horoscopo maya predicciones domingo

Horóscopo maya del domingo 25 de enero: sus predicciones para todos los signos