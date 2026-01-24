El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 25 de enero de 2026 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Mono, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya del domingo 25 de enero: sus predicciones para todos los signos
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Según el horóscopo maya, la energía de este domingo se manifiesta como un pulso de integración espiritual dentro del tiempo sagrado maya, favoreciendo la conexión entre experiencia y aprendizaje. Las vibraciones cósmicas invitan a cerrar ciclos emocionales con serenidad y conciencia. Es un día propicio para reflexionar, agradecer lo transitado y preparar el terreno interno para una nueva etapa. La armonía se alcanza cuando se respeta el silencio y la intuición.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): la jornada invita a reconocer avances personales desde la calma. Se fortalecen decisiones tomadas con responsabilidad. El día favorece el descanso consciente. La reflexión aporta claridad emocional. La estabilidad interna se afianza
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): una vibración introspectiva ayuda a ordenar pensamientos pendientes. El día favorece soltar preocupaciones innecesarias. La mente se aquieta al bajar el ritmo. Conviene priorizar el bienestar personal. La claridad se renueva
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): las energías del domingo permiten integrar intuiciones recientes. Se aclaran emociones sin esfuerzo. El día favorece la contemplación y la visión amplia. La confianza se refuerza al escuchar la voz interna. La serenidad se mantiene
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): una energía profunda impulsa a cerrar procesos internos con dignidad. El día invita a soltar cargas innecesarias. La estabilidad emocional se fortalece desde la introspección. Conviene evitar confrontaciones. El equilibrio se restablece
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la vibración del día favorece la comprensión emocional de situaciones pasadas. Se integran aprendizajes con inteligencia. La observación serena aporta claridad. Conviene no forzar conclusiones. La armonía interna se sostiene
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): las energías cósmicas acompañan un cierre consciente de etapas. El día favorece aceptar lo vivido sin resistencia. La introspección aporta alivio emocional. Conviene confiar en el proceso. La transformación se completa
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): una vibración suave invita a descansar la mente. El día favorece actividades simples y reparadoras. La energía se recupera al soltar exigencias. Conviene desconectarse de obligaciones. La tranquilidad se afianza
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la energía del domingo refuerza la necesidad de pausa y cuidado personal. Se estabilizan emociones al respetar los tiempos internos. El cuerpo pide atención consciente. Escuchar esas señales resulta esencial. La calma se profundiza
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): las energías del día favorecen la sanación emocional silenciosa. Se comprenden sentimientos profundos sin juicio. El descanso emocional resulta reparador. Conviene evitar estímulos intensos. La paz interior se expande
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): una vibración introspectiva impulsa a ordenar el mundo interno. El día favorece soltar el control excesivo. La reflexión aporta equilibrio. Evitar exigencias externas resulta beneficioso. La serenidad se restablece
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la energía del domingo promueve la armonía emocional y espiritual. Se favorece el perdón y la comprensión. La sensibilidad se expresa con suavidad. Conviene priorizar vínculos sinceros. La paz se consolida
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): las energías cósmicas profundizan la sabiduría interior. El día favorece el silencio consciente y la observación. Se revelan comprensiones profundas. La prudencia aporta claridad. La conexión interna se fortalece
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): una vibración serena impulsa a aceptar la propia esencia sin juicio. El día favorece la autenticidad tranquila. La confianza se nutre desde el interior. Conviene soltar expectativas externas. El bienestar se afianza