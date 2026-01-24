Horóscopo chino: las predicciones del domingo 25 de enero, día del Cerdo de Tierra Yin

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre

Animales incompatibles: Serpiente

Actividades recomendadas: cuidar vínculos, reflexionar antes de decidir, fortalecer seguridad material

Actividades a evitar: excesos emocionales, ingenuidad, postergar responsabilidades

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Tierra Yin promueve sensibilidad, protección y búsqueda de estabilidad emocional. La Tierra aporta contención, mientras la polaridad Yin dirige la energía hacia el mundo interno. Es una jornada para sostener, nutrir y evaluar con calma. La compatibilidad determina si esta energía se vive como refugio o como vulnerabilidad expuesta. La prudencia emocional resulta fundamental.

