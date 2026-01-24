El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 25 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 25 de enero, día del Cerdo de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cerdo
Elemento: Tierra
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
Animales incompatibles: Serpiente
Actividades recomendadas: cuidar vínculos, reflexionar antes de decidir, fortalecer seguridad material
Actividades a evitar: excesos emocionales, ingenuidad, postergar responsabilidades
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin
En el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Tierra Yin promueve sensibilidad, protección y búsqueda de estabilidad emocional. La Tierra aporta contención, mientras la polaridad Yin dirige la energía hacia el mundo interno. Es una jornada para sostener, nutrir y evaluar con calma. La compatibilidad determina si esta energía se vive como refugio o como vulnerabilidad expuesta. La prudencia emocional resulta fundamental.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 25 de enero, día del Cerdo de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una necesidad de bajar el ritmo y observar. La energía del Cerdo suaviza tensiones recientes. La Tierra Yin aporta estabilidad emocional. Un asunto familiar o personal toma relevancia. La empatía mejora vínculos. Elegir la calma evita errores
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se percibe un clima de seguridad y respaldo. El Cerdo favorece la confianza mutua. La Tierra Yin refuerza constancia interna. Un compromiso se afianza sin presión. La paciencia genera resultados sólidos. Sostener lo acordado fortalece relaciones
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se vive una compatibilidad protectora y fluida. El Cerdo aporta comprensión emocional. La Tierra Yin equilibra impulsos. Un gesto sincero mejora un vínculo. La sensibilidad se convierte en fortaleza. Actuar con cuidado trae armonía
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se fortalece un clima de contención y confianza. El Cerdo acompaña decisiones afectivas. La Tierra Yin brinda seguridad. Un diálogo íntimo aclara dudas. La cercanía emocional se profundiza. Priorizar el bienestar resulta favorable
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se percibe una energía más lenta de lo habitual. El Cerdo pide moderación. La Tierra Yin limita la impulsividad. Un plan requiere ajustes realistas. Escuchar consejos evita tropiezos. La paciencia mejora el resultado final
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se activa una incompatibilidad emocional marcada. El Cerdo expone diferencias de sensibilidad. La Tierra Yin intensifica percepciones internas. Un malentendido puede surgir. Evitar manipulaciones protege vínculos. La claridad emocional resulta necesaria
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se siente un freno natural al impulso habitual. El Cerdo invita a reflexionar. La Tierra Yin baja la intensidad externa. Un descanso emocional se vuelve necesario. Escuchar el cuerpo aporta equilibrio. No forzar decisiones evita desgaste
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se potencia una compatibilidad sensible y protectora. El Cerdo brinda apoyo emocional. La Tierra Yin fortalece seguridad interna. Un proyecto se sostiene desde la confianza. La empatía genera acuerdos. Cuidar el entorno resulta clave
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se percibe una energía que pide mayor tacto. El Cerdo reduce la tolerancia a la ironía. La Tierra Yin exige consideración emocional. Un comentario debe medirse. La prudencia evita conflictos. Ajustar el tono mejora el clima
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se enfrenta una jornada más emocional que analítica. El Cerdo cuestiona rigidez. La Tierra Yin suaviza exigencias. Un vínculo requiere comprensión. Escuchar sin juzgar aporta armonía. Ceder en detalles fortalece relaciones
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se activa un clima de lealtad y protección mutua. El Cerdo refuerza la confianza. La Tierra Yin estabiliza emociones. Un acuerdo se reafirma. La sinceridad consolida vínculos. Actuar con sensibilidad trae calma
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se vive una fuerte conexión con la energía del día. La Tierra Yin potencia introspección y cuidado personal. Un límite emocional se reconoce. La seguridad interna se fortalece. Elegir con el corazón resulta acertado. Proteger lo propio es prioritario