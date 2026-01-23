El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este sábado 24 de enero de 2026 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Mono, con alegría y entusiasmo.
Horóscopo maya del sábado 24 de enero: sus predicciones para todos los signos
Según el horóscopo maya, la energía de este sábado se manifiesta como una vibración de asentamiento y consciencia dentro del tiempo sagrado maya, favoreciendo la conexión entre lo interno y lo cotidiano. Las fuerzas cósmicas invitan a bajar el ritmo sin perder claridad, permitiendo que las decisiones recientes se acomoden de forma natural. Es un día propicio para escuchar al cuerpo, ordenar emociones y fortalecer la coherencia personal. La estabilidad se alcanza cuando se actúa con calma y presencia.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): la jornada favorece una sensación de orden interno que aporta seguridad. Se fortalecen decisiones tomadas durante la semana. El día invita a sostener compromisos sin presión. La claridad emocional permite avanzar con confianza. El equilibrio se mantiene firme
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): una vibración más serena ayuda a bajar la intensidad mental. El día favorece organizar ideas pendientes sin apuro. La creatividad se expresa de manera práctica. Conviene evitar la sobreestimulación. La calma mental se recupera
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): las energías del sábado permiten observar el panorama completo con tranquilidad. Se confirman intuiciones recientes. El día favorece ajustes suaves en planes futuros. La visión se aclara sin esfuerzo. La confianza interna se estabiliza
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): una energía introspectiva impulsa a conservar la fuerza personal. El día invita a elegir batallas con sabiduría. La estabilidad emocional se sostiene al evitar confrontaciones innecesarias. El silencio resulta reparador. El equilibrio interno se refuerza
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la vibración del día favorece decisiones inteligentes tomadas con calma. Se resuelven situaciones menores con astucia. La observación atenta evita desgastes innecesarios. El entorno se vuelve más predecible. La armonía se mantiene
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): las energías cósmicas acompañan un proceso de integración emocional. El día favorece aceptar cambios ya consolidados. La paciencia sostiene el avance interno. Conviene evitar la autoexigencia. La transformación se asienta con suavidad
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): una vibración tranquila impulsa a ordenar el espacio y la mente. El día favorece cerrar pequeñas tareas pendientes. La sensación de control reduce tensiones. Conviene no sobrecargarse. La serenidad aumenta
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la energía del sábado refuerza la importancia del descanso consciente. Se recupera estabilidad emocional al bajar el ritmo. El cuerpo pide atención y cuidado. Escuchar esas señales resulta clave. La calma se profundiza
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): las energías del día favorecen la introspección emocional sin dramatismo. Se comprenden sentimientos recientes con mayor claridad. El silencio aporta respuestas internas. Conviene evitar decisiones impulsivas. La paz interior se fortalece
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): una vibración estable impulsa a mantener el enfoque sin esfuerzo excesivo. El día favorece el orden interno más que la acción externa. La mente se aclara al simplificar. Evitar la rigidez aporta alivio. El control se equilibra
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la energía del sábado promueve la armonía emocional y relacional. Se favorecen encuentros tranquilos y sinceros. La sensibilidad se expresa sin tensión. Conviene escuchar más que hablar. La paz se sostiene
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): las energías cósmicas profundizan la reflexión serena. El día favorece observar sin intervenir. Se revelan comprensiones internas importantes. La prudencia resulta acertada. La sabiduría se afianza
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): una vibración calmada impulsa a expresar autenticidad sin necesidad de destacar. El día favorece la coherencia interna. La seguridad se fortalece al aceptar el propio ritmo. Conviene evitar excesos. El bienestar se consolida