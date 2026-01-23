Según el horóscopo maya, la energía de este sábado se manifiesta como una vibración de asentamiento y consciencia dentro del tiempo sagrado maya, favoreciendo la conexión entre lo interno y lo cotidiano. Las fuerzas cósmicas invitan a bajar el ritmo sin perder claridad, permitiendo que las decisiones recientes se acomoden de forma natural. Es un día propicio para escuchar al cuerpo, ordenar emociones y fortalecer la coherencia personal. La estabilidad se alcanza cuando se actúa con calma y presencia.

Horóscopo maya del sábado 24 de enero: sus predicciones para todos los signos