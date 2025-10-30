En el horóscopo maya, el viernes vibra con una intensidad sagrada, donde las puertas entre el mundo visible y el invisible se vuelven más delgadas. Es una jornada de revelaciones, sueños lúcidos y encuentros que trascienden el tiempo. Las fuerzas cósmicas invitan a agradecer lo vivido y a liberar aquello que aún pesa en la mente o el alma. La sabiduría del Búho guía con su mirada nocturna, recordando que la oscuridad también contiene conocimiento. Hoy, cada signo es llamado a escuchar el eco profundo del espíritu y actuar desde la comprensión más elevada.

Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 31 de octubre