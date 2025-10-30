Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Animales incompatibles: Conejo, Perro

Actividades recomendadas: planificar, revisar detalles, estudiar, limpiar o reorganizar espacios

Actividades a evitar: discutir por orgullo, asumir responsabilidades ajenas, tomar decisiones impulsivas

Horóscopo chino: la energía del Gallo de Agua Yin

En el horóscopo chino, el Gallo de Agua Yin otorga una energía analítica, reflexiva y precisa. Este día favorece los trabajos minuciosos, la observación profunda y la comunicación cuidadosa, especialmente en temas que requieran equilibrio emocional. El elemento Agua suaviza la rigidez del Gallo, fomentando una diplomacia serena y una intuición más aguda de lo habitual. Sin embargo, la tendencia a juzgar o a sobrepensar podría complicar relaciones si no se maneja con empatía. Es una jornada ideal para aclarar dudas, cerrar ciclos pendientes y dar forma a ideas que estaban dispersas.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 31 de octubre, día del Gallo de Agua Yin