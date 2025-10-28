Para el horóscopo maya, el miércoles irradia una vibración de lucidez y apertura interior. Es un día en que las visiones se aclaran y el alma comprende con calma lo que antes parecía confuso. La energía del Búho se entrelaza con el silencio nocturno para revelar caminos que se abren solo a quienes escuchan con el corazón. El universo invita a detenerse, respirar y aceptar la transformación como parte del aprendizaje. Cada signo maya recibe hoy un mensaje que habla de conciencia, equilibrio y confianza en los ritmos invisibles del destino.

Horóscopo maya: consulta sus predicciones del miércoles 29 de octubre