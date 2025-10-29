En el horóscopo maya, el jueves se abre con una vibración de equilibrio interior y expansión silenciosa. Las fuerzas cósmicas invitan a mirar más allá de lo visible, a comprender lo que se oculta en los espacios entre los pensamientos. La sabiduría del Búho, en su punto medio lunar, guía hacia la visión profunda y la claridad emocional. Es un día para conectar con lo intangible, escuchar los susurros del alma y permitir que las respuestas lleguen sin forzarlas. La atmósfera espiritual impulsa a cada signo a reconocer su luz interior y actuar desde una conciencia más elevada.

Horóscopo maya: consulta sus predicciones del jueves 30 de octubre