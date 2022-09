Horóscopo: los 5 signos más intuitivos del zodiaco ¡siempre un paso adelante!

Por eso no es aconsejable contarles las cosas como no son en verdad. Los nacidos bajo estos signos sabrán rápidamente -gracias a su intuición- si los están engañando o simplemente dando un parecer erróneo sobre un tema.

Claro está, no siempre se sabe si lo mejor es confiar en la intuición, pero los que pertenecen a los siguientes signos lo hacen casi ciegamente. La mayoría de las veces los hechos les dan la razón.

Los signos mas intuitivos 2.jpg Hay signos del zodiaco que se destacan por su intuición.

Los 5 signos más intuitivos del zodiaco

1-ESCORPIO

Los escorpiones son extremadamente intuitivos. Huelen una mentira, un error (también un acierto) desde lejos. No hay intento fructífero para ocultarles algo, pues siempre descubrirán fácilmente la verdad. A no engañarse, los de escorpio son muy intuitivos y no se les puede llevar por cualquier lado sin que sospechen y marquen rápidmente su verdad.

2-VIRGO

Los nacidos bajo el signo de Virgo no dejan pasar nada, ni el detalle más insignificante. Por ello, difícilmente serán engañados. Son capaces de observar y analizar hasta las cosas más simples (que para muchos pasan desapercibidas) y tomar decisiones acertadísimas en base a ello.

3-LIBRA

Aunque son equilibrados y optimistas, los de libra no bajan la guardia ni un segundoo. Son campeones de la observación y tienen la intuición a flor de piel. Saben como nadie la manera de "leer" a otras personas y siempre descubren cuando alguien cuenta una mentira.

Los signos mas intuitivos 3.jpg Hay 5 signos del zodiaco que parecen leer la mente.

4-GÉMINIS

Los geminianos tienen una gran sensibilidad que les ayuda a reconocer una mentira casi de inmediato. Es más parece que saben exactamente lo que el otro piensa, siente o les va a proponer. Parecen tener el don de leer mentes. Por lo tanto, es difícil engañarlos u ocultarles algo. ¡Mejor no intentarlo!

5-CÁNCER

Los cangrejos tienen un talento innegable para detectar las mentiras o los errores en los planes. Su sensibilidad les permite desarrollar su intelecto al máximo y aprender a leer el lenguaje corporal de las personas, además de sus tonos y pequeños detalles que comparan con el contexto que siempre observan con exactitud.